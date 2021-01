Potsdam

In Potsdam kehren die Kitas am Montag in den eingeschränkten Regelbetrieb zurück. Dass sie wieder öffnen, hatte der Verwaltungsstab der Landeshauptstadt am Mittwoch beschlossen. Allerdings ist die Öffnung laut einer Pressemitteilung des Rathauses an den „aktuellen Stand der Lage“ gebunden. Das sollten Sie zur Kita-Öffnung in Potsdam wissen.

Aktuelles Infektionsgeschehen hat Einfluss auf Kita-Öffnungen

Je nach den Entwicklungen des regionalen Infektionsgeschehens könnten sich die Voraussetzungen einer Kita-Öffnung ändern. Der aktuelle Stand der Corona-Ampel wird immer Mittwochs im Verwaltungsstab besprochen. Hier könnten Entscheidungen zur Kita-Öffnung fallen.

Anzeige

Eltern, die es einrichten können, werden laut Pressemitteilung des Rathauses gebeten ihre Kinder zuhause zu betreuen. Die Eltern, die die Kindertagesbetreuung nicht in Anspruch nehmen, müssen für diesen Zeitraum auch keine Elternbeiträge zahlen, hieß es.

Diese Sicherheitsmaßnahmen wurden getroffen

Die freien Träger der Betreuungseinrichtungen waren angehalten, eine Reihe von Hygiene- und Schutzmaßnahmen vor der Öffnung umzusetzen.

Zu den Sicherheitsmaßnahmen in Kitas gehören regelmäßige Antigen-Spucktests für Kita-Mitarbeitende. Der Test liefert innerhalb von zehn bis 15 Minuten ein Ergebnis und verfügt laut Verwaltung über eine hohe Sensitivität und Spezifität. Ist ein Spucktest positiv, folgt zwingend eine PCR-Testung. Die Kosten dafür übernimmt die Stadt.

Außerdem sollen alle Mitarbeiter und Besucher der Einrichtungen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bei Erzieherinnen und Erziehern gilt das für die Arbeit mit Kindern ab drei Jahren.

Anspruch auf Notbetreuung

Eine wichtige Änderung ergibt sich für die Notbetreuung, wenn die Kitas insgesamt oder einzelne Einrichtungen durch erhöhtes Infektionsgeschehen doch wieder schließen müssen. Die Quote für die Notbetreuung wird auf höchstens 50 Prozent der Kinder gedeckelt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Entscheidung darüber, wer Anspruch auf Notbetreuung hat, treffen nicht die Träger, sondern die Stadt selbst. Dabei gelten die bislang ausgestellten Bescheide für die Notbetreuung weiter.

Von MAZonline