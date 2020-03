Potsdam

Das zwei Jahre alte Kind, das an Corona erkrankt war, ist am Dienstag aus dem Klinikum „ Ernst von Bergmann“ in Potsdam entlassen worden. Auch die neuesten Abstrichergebnisse der ermittelten Kontaktpersonen in der Kinder- und Jugendklinik Potsdam sind weiterhin negativ. Darüber informiert die Klinik in einer Pressemitteilung.

„Wir konnten unseren kleinen Patienten heute gesund nach Hause entlassen, da er fieber- und symptomfrei ist und die zwei geforderten Abstrichuntersuchungen beide negativ auf SARS CoV-2 waren“, erklärt Prof. Dr. Thomas Erler, Ärztlicher Direktor am Klinikum Westbrandenburg, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Potsdam. Das Virus sei nicht mehr nachweisbar gewesen. „Das sind sehr gute Nachrichten,“ so Erler.

Von MAZonline