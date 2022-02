Potsdam

Die Zahl der Neuinfektionen mit der Corona-Variante Omikron sind in Potsdam weiterhin sehr hoch. Eine Zunahme von schweren Krankheitsverläufen ist daher nicht ausgeschlossen. Doch seit Ende Januar 2022 steht in Deutschland ein wirksames Gegenmittel zur Verfügung. „Sotrovimab“, auch unter dem Handelsnamen „Xevudy“ geführt, wird in der ambulanten Therapie gegen das Coronavirus eingesetzt – und ab dem 9. Februar auch im „Ernst von Bergmann“-Klinikum (EvB) in Potsdam.

Was ist „Sotrovimab“?

Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts ist „Sotrovimab“ „ein SARS -CoV-2-neutralisierender monoklonaler Antikörper“.

Wie wirkt „Sotrovimab“?

Für den Wirkstoff „Sotrovimab“ werden im Labor monoklonale Antikörper hergestellt die, im Gegensatz zu den natürlich gebildeten Antikörpern, identisch sind und das Virus gezielt an einer Stelle angreifen und es so außer Gefecht setzten können.

Wann wird „Sotrovimab“ eingesetzt?

Der Wirkstoff wird bei so genannten Risikopatienten in der Frühphase der Erkrankung eingesetzt. Das Klinikum weist darauf hin, dass ein positiver PCR-Test nicht älter als fünf Tage sein sollte, auch sollten Symptome nicht länger als fünf Tage bestehen. „Laut Studien können die monoklonalen Antikörper die Vermehrung des Virus drastisch hemmen, schwere Verläufe signifikant verhindern und Hospitalisierungen und Intensivbehandlungen vermeiden“ so Tillmann Schumacher, Oberarzt der Klinik für Infektiologie.

Tillmann Schumacher, Oberarzt der Klinik für Infektiologie. Quelle: Nadine Fabian

Wie wird „Sotrovimab“ verabreicht?

Bei der Therapie werden die Antikörper „einmalig in Form einer 30-minütigen Infusion verabreicht“, teilte das EvB am Dienstag mit.

Wie lange dauert die Therapie?

Die Therapie ist ambulant, der Wirkstoff wird als einmalige Infusion verabreicht. Die Behandlung dauert ungefähr eine halbe Stunde, mit einer anschließenden 30-minütigen Nachbetreuung.

Wie wirksam ist „Sotrovimab“?

Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts ist die Wirksamkeit bei der Delta-Variante nahe „uneingeschränkt gegeben“, bei der aktuell vorherrschenden Omikron-Variante sei diese zwar „um den Faktor 3 reduziert, jedoch noch gegeben“.

Gibt es Nebenwirkungen bei einer „Sotrovimab-Therapie“?

„Die meisten Patientinnen und Patienten vertragen die Therapie sehr gut. Als Nebenwirkung sind bislang allergische Reaktionen bekannt, die allerdings selten auftreten“, teilte das EvB mit.

Eine Verpackung des Corona-Medikaments Sotrovimab. Im Rahmen einer stationären Behandlung wird die Therapie bereits seit Februar 2021 erfolgreich eingesetzt. Quelle: Foto: Glaxosmithkline/PA Media/dpa

Für wen ist „Sotrovimab“ gedacht?

Die Therapie kann nur nach vorheriger Absprache mit dem Haus- oder einem Facharzt erfolgen. In erster Linie richtet sich das ambulante Therapieangebot des Klinikums an ältere sowie vorerkrankte Personen mit einem hohen Risiko für einen schweren Erkrankungsverlauf. Als Vorerkrankungen gelten unter anderem eine „fehlende Corona-Impfung, hohes Lebensalter, Übergewicht, Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus), Herzschwäche, Asthma, chronische Nierenerkrankung, Lungenfibrose, Down-Syndrom, HIV, Immunsupression, Zustand nach Organtransplantation, laufende Chemotherapie und/oder B-Zell-Depletion“.

Ersetzt „Sotrovimab“ eine Impfung?

Nein! „Die monoklonale Antikörpertherapie ersetzt keine Impfung. Sie ist eine wertvolle Ergänzung für die Menschen, die aus verschiedenen Gründen keinen wirksamen Impfschutz aufbauen können“, so Oberarzt Schumacher.

Wo wird die Therapie durchgeführt?

Ab dem 9. Februar 2022 im EvB an der Charlottenstraße in Potsdam. Dafür wird ein Teil des Gebäudes E so umgebaut, dass die Behandlung von Patientinnen und Patienten ohne Kontakt zu anderen Personen im Klinikum gewährleistet werden kann. Das Gebäude ist mit dem Pkw zu erreichen, Parkplätze stehen direkt vor dem Gebäude zur Verfügung, teilte das EvB mit. Ein barrierefreier Zugang zum Gebäude ist gegeben.

