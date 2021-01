Potsdam

Hat die gefährliche Virus-Mutation aus England Potsdam bereits erreicht? Und wie weit sind etwaige Virus-Varianten womöglich schon verbreitet? Fragen, auf die das Klinikum und die Stadt Potsdam demnächst zumindest erste vage Antworten liefern können. Die erste Stichprobe – insgesamt 40 positive Corona-Proben aus einer Senioreneinrichtung, einer Kita und einer Schule, wie die Stadt am Montag mitteilt – wird nun auf die mutierten Corona-Virus-Varianten aus Großbritannien und Südafrika geprüft.

Ziel der Analyse: „Wir wollen mit dieser Stichprobe und den vom Klinikum beauftragten Untersuchungen prüfen, ob die mutierten und womöglich deutlich ansteckenderen Virusvarianten bei Infizierten in Potsdam nachweisbar ist und in unsere Bewertungen einfließen muss“, erklärt Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD).

Ergebnisse werden in einer Woche erwartet

Die komplizierte Diagnostik übernehmen für Potsdam zunächst zwei externe Dienstleister: ein Labor aus Potsdam, das die Proben ebenfalls an einen Partner weiterleitet, und ein weiteres Labor aus Bielefeld. Mit ersten Ergebnissen ist laut Klinikum etwa eine Woche nach Probeneingang im Labor zu rechnen, also voraussichtlich Anfang der übernächsten Woche.

Im Fokus stehen dabei derzeit vor allem zwei Mutationen: die englische und die südafrikanische Variante. Die Virus-Mutation, die kurz vor Weihnachten aus Großbritannien gemeldet wurde, soll bis zu 70 Prozent ansteckender sein als die bisherige Virusform. In Berlin ist die Variante bereits festgestellt worden.

„Wir wollen wissen, ob und wie weit die Virus-Mutation schon verbreitet ist“

Die Analyse, ob und wie weit die Mutationen auch in Brandenburg verbreitet sind, läuft indes nur schleppend – und lediglich in Einzelfällen. Eine systematische Analyse positiver Proben erfolgt bisher nicht. Brandenburgs Gesundheitsministerium Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte erst kürzlich angekündigt, die Gesundheitsämter reagierten in konkreten Verdachtsfällen – erst dann würden Proben zur Gen-Analyse in ein Labor geschickt. Konsequenz für Potsdam: Bisher wurde laut Stadt nicht eine einzige Probe auf eine der möglichen Mutationen untersucht.

Der Stadt fehlten bisher nach eigener Aussage „Rahmenvorgaben des RKI oder des Landes für die Testungen auf Mutationen durch den öffentlichen Gesundheitsdienst“. Also nimmt man es nun selbst in die Hand: „Wir wollen wissen, ob und wie weit Virus-Mutationen vielleicht schon verbreitet sind“, sagt Klinik-Chef Hans-Ulrich Schmidt am Sonntag auf MAZ-Anfrage. „Denn auch wir fragen uns natürlich, warum die Neuinfektionen trotz Lockdown nicht sinken.“

Hinzu komme, dass auch klinische Beobachtungen gezeigt haben: „Dieses Virus scheint anders als das im Frühjahr“, berichtet Schmidt. Die Analyse von zunächst zwei mal zwanzig positiver, anonymisierter Proben aus dem hauseigenen Labor soll erste Hinweise auf etwaige Virus-Mutationen und ihre Verbreitung liefern. „Die Ergebnisse werden für unser Schutzsystem und unsere Therapie im Klinikum zwar nichts ändern“, sagt Schmidt, „aber die Ergebnisse könnten mit Hinblick auf weitere Schutzmaßnahmen auch außerhalb des Klinikums Relevanz haben.“ Die Kosten für die Tests übernimmt die Stadt Potsdam, wie das Rathaus am Montag mitteilt.

Klinikum übergibt Corona-Proben an externe Partner

Um den Mutationen auf die Schliche zu kommen, sind spezielle Analysen der Proben, sogenannte Sequenzierungen, notwendig – und die sind kompliziert. Bislang kann das Labor des Klinikums „ Ernst von Bergmann“ diese Untersuchungen noch nicht selbst vornehmen, die Verfahren werden in bisher vor allem zu Forschungszwecken vor allem in Universitätskliniken oder Unternehmen eingesetzt.

Dennoch war die Suche nach Partnern erfolgreich: „Für den Start erfolgt die Zusammenarbeit mit zwei externen Partnern: der Ripac-Labor GmbH aus Potsdam sowie „IIT Biotech GmbH“ aus Bielefeld“, meldet das Klinikum. Ein Blick auf die Internetseite des Potsdamer Unternehmens zeigt: „Ribac-Labor“ ist spezialisiert auf Veterinärmedizin, tätig sowohl in der Diagnostik als auch in der Forschung. Der Sitz des Unternehmens: am Mühlenberg, mitten im Golmer Forschungszentrum.

Klinikum will auch selbst nach Virus-Mutationen suchen

Vorangetrieben haben die Potsdamer Lösung laut Klinikum Geschäftsführung und Gesellschafter, sprich Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD). Er erklärt dazu: „Durch die lokale Kooperation von RIPAC und dem Klinikum Ernst von Bergmann haben wir eine erste lokale Lösung, um Mutationen des Coronavirus zu erkennen. Es zeigt auch, welches Potenzial die Kooperation in der Wissenschaftsregion bieten kann.“

Klinik-Chef Hans-Ulrich Schmidt erklärt zum Hintergrund der Potsdamer Lösung: Es sei dabei nicht darum gegangen, möglichst schnell eine Potsdamer Lösung zu finden. „Das ist keine Frage von Profilierung, sondern von schnellen Lösungen für die Gesellschaft“, so Schmidt. Um auch im eigenen Haus in Zukunft Mutationen untersuchen zu können, „wird derzeit geprüft, welches der unterschiedlichen Sequenzierungsverfahren, die jeweils andere technische und personelle Voraussetzungen erfordern, eingesetzt werden wird“.

Von Anna Sprockhoff