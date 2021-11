Potsdam

Am Dienstagmittag treffen sich die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder, um telefonisch über die Krise beraten. Angesichts der Wucht der vierten Corona-Welle wird der Ruf nach härteren Gegenmaßnahmen lauter – und auch die neue Omikron-Variante bereitet Sorgen.

► Höchstwert am Dienstag: Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam erstmals mehr als 500.

Bisher kein Omikron-Fall in Potsdam

Derzeit werden landesweit positive Proben von PCR-Tests sequenziert. Bei den routinemäßigen Sequenzierungen könnten auch neue Mutationen identifiziert werden. „Die Krankenhäuser sind derzeit durch die geltende Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums zur Sequenzierung auf Virusmutationen verpflichtet“, erläutert Klinikum-Sprecherin Theresa Decker.

So auch das Potsdamer Klinikum Ernst-von-Bergmann. Zwei- bis dreimal wöchentlich könne in der Regel sequenziert werden. Auf MAZ-Anfrage teilte Decker mit, dass in der vergangenen Woche 113 Proben sequenzierte wurden. Einen Omikrom gab es darunter (bisher) nicht: „Alle wiesen die Delta-Variante auf“, so Decker.

Das Potsdamer Klinikum sei in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Potsdam, das auch neuen Bedarf an Sequenzierungen anmelden könne.

