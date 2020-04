Kommentar zur Corona-Lage im Potsdamer Klinikum: Vertrauen verspielt

Potsdam

Im Ernst-von-Bergmann-Klinikum sind Fehler gemacht worden. Schwere Fehler. Daran lässt der Bericht des Robert-Koch-Instituts keinen Zweifel. Was ganz konkret schief gelaufen ist in Potsdams größtem Krankenhaus, haben Oberbürgermeister und Amtsärztin bei der jüngsten Pressekonferenz offen gelassen, vielleicht sogar verschwiegen. Gewusst haben sie es definitiv.

Es mag gute Gründe dafür gegeben haben, nicht das ganze Ausmaß der Krise offen zu legen. Dabei war es von Anfang an nur eine Frage der Zeit, bis der Bericht an die Öffentlichkeit gelangt. Nun ist es passiert – und das Vertrauen erschüttert. Nicht nur in die Leitung des Klinikums, sondern auch in die Verantwortlichen der Stadtverwaltung. Da bleibt dieses ungute Gefühl: Man sagt uns nicht die ganze Wahrheit.

Anzeige

Aufarbeitung – aber nicht jetzt

Was die ganze Wahrheit ist? Das zu ermitteln, ist nun die Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Und gleichzeitig muss die Aufarbeitung dieser Krise darüber hinausgehen herauszufinden, wer wann was falsch gemacht hat. Denn warum fehlt in einem so großen Klinikum zum Beispiel ein zentrales Instrument zum Management von Krankheitsausbrüchen? Ein Werkzeug, das es nicht erst seit Corona gibt. Warum haben angeblich Ärzte Zahlen nicht gemeldet? Warum sind scheinbar so schwerwiegende Fehler gemacht worden? Allein drei leitenden Ärzten und der Geschäftsführung die Schuld zu geben, wird in diesem Fall nicht reichen. Hier müssen sich auch Stadt und Land fragen, ob sie ihr Krankenhaus in diese Krise gespart haben.

Vor dem Team des Klinikums indes liegt nun die wohl schwerste Aufgabe. Ärzte und Pflegekräfte müssen weitermachen, Leben retten, im Klinikum ihr Bestes geben, während vor den Türen die Debatte um Fehler, Missstände und Schuld tobt. Keine Frage, diese Krise im Klinikum muss aufgearbeitet, die Schuldfrage gestellt werden. Doch nicht jetzt. Jetzt sollten endlich alle Erkenntnisse offen kommuniziert werden – auch wenn sie verheerend sein mögen. Denn nur so besteht die Chance, dass Bürger, Patienten und vielleicht auch Klinikmitarbeiter in dieser Krise das Vertrauen in die Verantwortlichen zurück gewinnen.

Lesen Sie mehr:

Von Anna Sprockhoff