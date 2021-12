Potsdam

Potsdams Krankenhäuser müssen ab sofort mehr Betten zur Versorgung von Corona-Patienten freihalten. Weil immer mehr Kliniken im Land wegen der steigenden Zahl von Covid-Fällen an ihre Belastungsgrenze stoßen, verschärft Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) die Vorgaben. Danach müssen die Krankenhäuser mindestens 20 Prozent auf den Normalstationen und 30 Prozent der Intensivbetten mit Beatmungsgeräten freihalten – inklusive des zur Versorgung notwendigen Personals. Das städtische Klinikum „Ernst von Bergmann“ in Potsdam hält schon jetzt ausreichend Betten bereit, erklärt eine Sprecherin auf MAZ-Anfrage.

Covid-Versorgung in Potsdam: So viele Intensivbetten sind frei

28 Betten stehen seit Ende November auf der Covid-Normalstation bereit, weitere 23 auf der Covid-Abklärungsstation, wo Patienten nach der Einlieferung mit unklarem Infektionsstatus liegen. Die Erhöhung der Intensiv-Kapazitäten von aktuell zehn auf dann 16 sei in Vorbereitung, heißt es. „Weitere Stationen sind bei Bedarf kurzfristig für die Covid-Normalversorgung reaktivierbar.“

Im katholischen Josefs-Krankenhaus „haben wir unabhängig von der zuletzt gültigen Allgemeinverfügung ein mehrstufiges Notfallszenario erarbeitet“, erklärt Sprecher Benjamin Stengl. Danach könne der Covid-Normalbereich (aktuell 19 Betten auf der Covid-Normal-Station und 14 Betten auf der Covid-Abklärungsstation) je nach Patientenaufkommen erweitert werden. Schwieriger wird es mit den Covid-Intensivbetten – „das absolute Nadelöhr dieser vierten Welle", so Stengl. Diesen Bereich hat das Krankenhaus schon seit dem 7. Dezember auf 30 Prozent – konkret 3 von 10 zur Verfügung stehenden Intensivbetten – erhöht. Alle drei Betten sind – Stand Mittwoch – belegt.

Bergmann-Klinikum: 8 von 16 Intensivbetten belegt

Im Bergmann-Klinikum sind aktuell noch 8 von künftig 16 Intensivbetten für Covid-Patienten frei, doch ein Blick auf Zahlen zeigt: Auch die können schnell belegt sein. Landesweit hat sich die Zahl der Covid-Intensivpatienten in den letzten vier Wochen von 51 auf 18X mehr als verdreifacht, in Potsdam ist die Intensivpatientenzahl zuletzt innerhalb eines Tages von 8 (Dienstag) auf insgesamt 11 (Mittwoch) gestiegen. Die Zahl der Covid-Normalpatienten lag am Mittwoch bei 38.

Noch, da sind sich die Verantwortlichen beider Potsdamer Krankenhäuser einig, ist die Lage trotz aller Anspannung beherrschbar. Dennoch bleibt die erneute Aufstockung der Covid-Betten nicht ohne Folgen. „Wir müssen dafür die Normalversorgung und unsere OP-Kapazitäten weiter begrenzen und auch Patienten in andere, weiter entferntere Krankenhäuser verlegen“, erklärt Klinik-Chef Hans-Ulrich Schmidt.

Bergmann und Josefs müssen Operationen verschieben

Schon jetzt mussten beide Krankenhäuser zahlreiche planbare Operationen aufgrund der Corona-Lage verschieben, „bisher waren das im Schnitt 15 bis 20 Prozent“, sagt Bergmann-Geschäftsführer Schmidt. Auch das Josefs hat sein OP-Programm bereits auf „dringliche und akute Eingriffe reduziert“. Wie stark die OP-Kapazitäten eingeschränkt, welche Operationen noch durchgeführt und welche abgesagt werden, entscheidet im Bergmann der Krisenstab in Abstimmung mit den jeweilig zuständigen Ärzten. Noch, das beteuern beide Krankenhäuser, ist aber sichergestellt: Sämtliche Notfall-Operationen sind sichergestellt. „Auch sämtliche Operationen bei onkologischen Krankheitsbildern sowie Operationen von Patienten mit hohem Risiko der Verschlechterung des Krankheitsbildes ohne OP werden aktuell weiterhin ohne Einschränkung durchgeführt“, so Schmidt.

