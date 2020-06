Potsdam

Der nächste Wechsel im Spitzenpersonal am Klinikum „ Ernst von Bergmann“ in Potsdam: Der aktuelle Krisenstabsleiter Gerald Ripberger geht am 1. Juli als Berater für die medizinische Katastrophenhilfe an eine Bundesbehörde – zumindest für die Dauer von sechs Monaten. Das teilte Krankenhaussprecherin Theresa Decker am Mittwochmittag mit. Vereinbart worden sei dies bereits vor einigen Wochen, „sodass das Klinikum alles für einen reibungslosen Übergang vorbereiten konnte“.

Ripberger war erst im April auf den Posten des Krisenstabsleiter aufgerückt. Er ist Internist und Notfallmediziner und kam vor fünf Jahren ans Klinikum

Chef der Kinderpsychiatrie wird Krisenstabsleiter

Übergangsweise wird Stephan Anis Towfigh, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ab dem 24. Juni in den Krisenstab des Klinikums nachrücken. Für die Dauer von Ripbergers Abwesenheit wird er die Stabsleitung übernehmen.

Erkenntnisse für die Arbeit am Klinikum

Ripberger, der Oberarzt im Zentrum für Notfall- und Intensivmedizin ist, bleibe trotz seiner Beraterfunktion weiterhin Dienste in der Notfallversorgung am Potsdamer Klinikum, so Sprecherin Decker. Er erkläre seinen vorübergehenden Wechsel so: „Die Projektstelle gibt mir die Chance, meine Expertise in der Katastrophenmedizin auf Ebene einer renommierten Bundesbehörde einzubringen und darüber hinaus neue Erkenntnisse für meine zukünftige Arbeit im Klinikum Ernst von Bergmann zu gewinnen.“

Kinder- und Jugendpsychiater Stephan Anis Towfigh wird für sechs Monate den Krisenstab leiten. Quelle: Rainer Schüler

Hans-Ulrich Schmidt, ein der beiden amtierenden Geschäftsführer des Klinikums, setzt darauf, dass Ripberger auch ans EvB zurückkehrt. „Wir freuen wir uns, dass wir auf den Leiter unseres Krisenstabs nur für einen begrenzten Zeitraum verzichten müssen“, sagt er. Co-Geschäftsführer Tim Steckel ergänzt, dass der Krisenstab weiterhin „mit der gleichen Konsequenz und Transparenz handeln wird, die unsere Arbeit in den vergangenen Wochen geprägt haben“. Steckel ist stellvertretender Leiter des Krisenstabes.

Ripbergers Abwesenheitsvertreter, Stephan Anis Towfigh, hat laut Steckel „eine hervorragende Reputation“. Er werde den Krisenstab „mit seinen Kompetenzen verstärken“.

Von MAZonline/axe