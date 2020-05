Potsdam am Montag: Der Tag im Überblick

Potsdam

Derzeit jagt oft eine Nachricht die andere. Viele drehen sich um die Coronakrise und ihre Folgen, doch es gibt auch noch andere Themen, die die Stadt bewegen. Ein Überblick über die Geschichten und Nachrichten des Tages.

Potsdamer Hausärztin in Corona-Zeiten: Von der Stadt im Stich gelassen

Hausärztin Martina Herrmann in ihrer Praxis in der Waldstadt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Dieses Gespräch führt Martina Herrmann im Stehen. Sie ist aufgebracht. Nichts und niemand auf dieser Welt könnte sie jetzt in den weichgepolsterten Sessel im Zentrum ihres Behandlungszimmers zurückbringen. Martina Herrmann (64) ist seit 30 Jahren niedergelassene Hausärztin in Potsdam. Nicht nur in der Stadt, im ganzen Land ist sie als engagierte, als streitbare Frau bekannt. Als eine, die das ausspricht, was viele Berufskollegen denken, aber nicht laut sagen – sei es, weil sie um ihren Ruf fürchten oder weil sie längst aufgehört haben, daran zu glauben, dass sich doch noch etwas ändern lässt. Martina Herrmann aber kann nicht schweigen. Das Thema ist – natürlich – die Coronavirus-Pandemie. Dabei geht es Martina Herrmann vor allem um das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt, das ihr seit Wochen wie eine Festung erscheint.

Potsdams Corona-Zahlen vom Montag: drei neue Infektionen in 24 Stunden

Die Zahl der Potsdamer, die vom Coronavirus erwischt werden, steigt weiter – aber langsam. Dem Gesundheitsamt sind in den vergangenen 24 Stunden drei neue infizierte Personen gemeldet worden – darunter ein Klinik-Mitarbeiter. Die Zahl der Genesenen stieg im Vergleich zu Sonntag um 22 Personen an. Aktuell gelten 336 Potsdamerinnen und Potsdamer als genesen.

Potsdam-Tagebuch 1945: „Lange Züge von Bauernwagen ziehen durch die Stadt“

Margarete Ehmig, vermutlich im Jahr 1964. Quelle: privat

Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Die Stadt Potsdam wurde wenige Tage vor der Kapitulation Deutschlands in den letzten Apriltagen von der Roten Armee erobert und besetzt. Ein bislang unbekanntes Tagebuch gibt einen Einblick in das Geschehen in der Stadt in diesen Tagen. Der Bericht der damals 63 Jahre alten Margarete Ehmig reicht vom Bombenangriff auf das Zentrum am 14. April 1945 bis zu den Anfängen eines neuen Alltags unter sowjetischer Besatzung im Mai 1945. In Folge sechs fürchtet die alte Frau den drohenden Mangel an Lebensmitteln und findet einen friedlichen Platz in der Stadt für sich.

Stadtwerke-Chefin über die Krise : „Nie hätten Betriebsrat und Arbeitgeber sich so schnell abgestimmt“

In der Reihe „Mein Blick auf die Krise“ berichten Potsdamer, wie sie die Corona-Pandemie erleben, welchen Einfluss sie auf ihren Alltag hat und was ihnen derzeit Kraft gibt. Dieses Mal Sophia Eltrop, Geschäftsführerin der Stadtwerke Potsdam. Sie sagt: „Ich bin Volkswirtin, und das kann ich derzeit nicht ausblenden: Daher mache ich mir viele Gedanken über die Gefahren einer Rezession und das Risiko, dass Europa sich auseinanderlebt. Wir erleben ja gerade, wie prekär die Lage unserer Welt von einen Tag auf den anderen werden kann.“

Schließung wegen Corona: Inselhotel in Potsdam hält Nachtwache gegen Einbrecher

Corona-Nachtwache im Inselhotel Hermannswerder. Quelle: Rainer Schüler

70 Leute hat Burkhard Scholz in Kurzarbeit geschickt, das gab es nie vorher. Sein Vier-Sterne-Hotel auf Hermannswerder ist seit sieben Wochen zu: leer, kühl, dunkel. Idyllisch ruhig liegt die Herberge am See, in der Nachbarschaft nur Forschungsfirmen und Gebäude der Hoffbauerstiftung, unbelebt des Nachts. Das macht dem Hoteldirektor Sorge: „Wir mussten schließen am 20. März und hatten wenig später sonderbare Anrufe um 23 Uhr und sogar vier Uhr früh. „Ich musste etwas tun“, sagt Scholz: „Wir haben tags jemanden im Haus und nachts.“ Die Nachtschichten übernahm er selbst, auch Freunde boten Hilfe an, Rudolf Ott etwa.

Archiv und Freiland bekommen Bandproberäume

Die Stadt investiert in neue Bandproberäume. Mit dem Doppelhaushalt 2020/21 sind nach Angaben der Kultur-Fachbereichsleiterin Birgit-Katharine Seemann Mittel für insgesamt neue 14 Bandproberäume im Archiv und im Freiland freigegeben worden. Die Baukosten für Bandproberäume im Keller des Archivs liegen nach ihren Angaben bei 570.000 Euro. Die Summe sei für 2021 und 2022 eingeplant, sagte sie im Kulturausschuss.

Corona: Weiße Flotte macht eine Million Euro Umsatzverlust

Wenn am 25. Mai der Linien- und Rundfahrbetrieb der Weißen Flotte wieder los geht, hat das Fahrgastunternehmen eine Million Euro Umsatzverlust gemacht. „Das ist nie wieder reinzuholen“, sagte Jörg Winkler als einer der beiden Flottenchefs der MAZ am Montag: „Wir haben 100.000 vom Land bekommen als Nothilfe, aber das rettet uns nicht. Wir hoffen, dass wir keinen Kredit aufnehmen müssen.“ Am 16. März war die nagelneue „ Schwielowsee“ das letzte Schiff mit einer Fahrt; seither liegen alle acht fest im Technikhafen an der Großen Fischerstraße.

