Jugend in der Corona-Krise: Zwei Potsdamer bloggen über Liebe, Grenzen, Feiern und Kuchen

Potsdam

Die Coronakrise bestimmt derzeit den Alltag aller – auch der Jugend. Doch wie erleben sie diese Krise? Wie denken sie über die Einschränkungen? Wie geht es ihnen damit? Linus Höller und Mirja Gottschalkson berichten regelmäßig in der MAZ, wie Corona ihr Leben verändert hat.

Linus : „Unter normalen Umständen wären diese Entfernungen überbrückbar. Aber jetzt ist alles anders.“

Normalerweise lebe ich in einer Fernbeziehung. Ich studiere in Chicago, meine Freundin Tola auf der anderen Seite des Atlantiks in London. Eigentlich haben wir uns damit auch gut abgefunden und kommen gut zurecht, schließlich gibt es ja dank Videochats und Instant-Nachrichten die Möglichkeit, um in Echtzeit miteinander in Kontakt zu bleiben und sich sogar zu sehen und zu hören.

Anzeige

Wir sind auf eine globalisierte Welt angewiesen – auf Bewegungs- und Reisefreiheit, möglichst offene Grenzen, wie wir sie eigentlich gewöhnt sind. Corona hat die Situation für uns aber plötzlich verändert. Derzeit sind wir in einer Engst-Beziehung, denn wir wohnen seit etwa einem Monat im gleichen Zimmer zusammen. Als ich aus den USA über London nach Deutschland zurückgeflogen bin, habe ich sie direkt mitgenommen.

Weitere MAZ+ Artikel

MAZ-Autor Linus Höller mit seiner Freundin Tola. Quelle: privat

Andere meiner Freunde hatten nicht so viel Glück. Einer hat es gerade noch so aus den USA zurück in die Schweiz geschafft. Seine Freundin blieb aber in Kalifornien und es ist nicht absehbar, dass sich das in nächster Zeit ändern wird. Ein anderes Paar ist derzeit auf Berlin und London aufgeteilt, ein weiteres auf Manchester und Madrid. Und auch Tola wird bald zu ihrer Familie nach Polen zurückkehren.

Unter normalen Umständen wären alle diese Entfernungen überbrückbar, gerade innerhalb Europas verbinden Billig-Airlines und Busse Städte schnell, zuverlässig und vor allem günstig. Aber jetzt ist alles anders, denn um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen, wurden Grenzen geschlossen und Verbindungen gekappt.

Ich kann derzeit nicht nach Polen einreisen, trotz EU und Schengen, denn die Einreise wird grundsätzlich allen verwehrt, die nicht in Polen wohnen oder Lkw-Fahrer sind. Umgekehrt sieht es ähnlich aus, auch wenn es für die Einreise nach Deutschland gegensätzliche Informationen von den Ministerien gibt. So kommt zu den Einschränkungen und den sowieso vorhandenen Verunsicherungen noch Verwirrung dazu, denn nicht einmal die Behörden scheinen mehr einen wirklichen Überblick über die ganzen Maßnahmen zu haben.

Die Grenzschließungen bewirken auch eher, den Nationalismus zu stärken anstatt das Virus zu schwächen. Ein Virus macht vor Grenzen nicht halt, das betont auch die WHO. Rückkehrer werden bei ihrer Ankunft an deutschen Flughäfen weder befragt, noch wird ihre Temperatur gemessen, berichteten sie im Internet. Das, obwohl Deutsche genau so hohe Chancen haben, die Krankheit einzuschleppen wie Ausländer.

Geschlossene Grenzen geben ein Gefühl falscher Sicherheit. Die Stimmen, die Grenzkontrollen in Europa wieder einführen wollten, wurden schon in den vergangenen Jahren immer lauter. Mit Corona haben sie es jetzt durchgesetzt.

Es scheint absehbar, dass die Grenzkontrollen eine der letzten Maßnahmen sein werden, die aufgehoben werden - falls dies überhaupt passiert. Und darin liegt meine Sorge: dass wir leichtfertig und für geringen Nutzen unsere lange erarbeiteten, liberalen Freiheiten aufgeben. Und dass nationale Alleingänge internationale Beziehungen - auch meine eigene - sehr erschweren würden.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Mirja: „Es war intimer als jede „richtige“ Geburtstagsparty.“

Ich habe noch nie so wirklich verstanden, warum man an seinem eigenen Geburtstag so viele Glückwünsche und Geschenke bekommt, wenn man selbst doch gar nichts zu seiner eigenen Geburt beitragen konnte – bis auf Geschrei vielleicht. Geburtstage wirken auf mich in vielerlei Hinsicht reichlich absurd. Dennoch fand ich es immer schön, sie als Anlass zu nutzen, um Freunde und Familie zu versammeln, zusammen zu feiern und gemeinsam ein neues Lebensjahr willkommen zu heißen.

Durch die Coronakrise verlief mein eigener Geburtstag in diesem Jahr anders, als ich ihn normalerweise erlebt habe. Aber was ist momentan schon normal? Wir alle schaffen neue Routinen, neue Gewohnheiten, warten ab, was kommt, und machen gemeinsam das Beste aus der Situation. So viele Leute haben meinen Geburtstag in diesem Jahr zu etwas Besonderem gemacht, ohne dabei Regeln zu brechen und mir mal wieder gezeigt, dass es nicht unbedingt persönlichen Kontakt braucht, um sich in diesen Zeiten nah zu sein.

Mirja Gottschalkson feierte neulich Geburtstag. Quelle: privat

Am Geburtstagsmorgen wurde ich mit Blumen und Gesang überrascht. Meine Mutter fuhr zur Arbeit, mein Bruder und ich erklärten die Küche für kurze Zeit zu unserem Tanzflur. Nach der gewohnten Arbeit im Homeoffice klingelte mein Telefon. Eine Kindheitsfreundin lockte mich zu einer Bank in der Nähe meiner Wohnung. Als wir uns sahen, hielt sie einen Kuchen vor sich, zwei Teller und getrenntes Besteck, um Berührungen und Ansteckungen verhindern zu können. Wir genossen die gemeinsame Zeit mit großem Sicherheitsabstand an der frischen Luft. Es war intimer, als jede „richtige“ Geburtstagsparty in den vergangenen Jahren.

Am Abend verabredete ich mich mit Freunden – jedoch nicht auf die rebellische und fahrlässige Art und Weise. Wir alle hatten uns zuvor bei einer App angemeldet, die Benutzern verschiedenster Betriebssysteme Gruppenanrufe im Videoformat ermöglicht. Zu einer festgelegten Zeit trafen wir uns dort. Die Kommunikation war chaotisch, mal brach bei einigen die Verbindung ab, mal redeten alle durcheinander und man konnte keine Stimmen mehr zuordnen. Aber das war kein Problem, der Gedanke zählte. Ich konnte sie alle sehen, wenn auch nur auf einem kleinen Bildschirm.

Wie schon gesagt, es muss nicht der physische, wenn man so will reale Kontakt sein, der uns momentan einander verbunden fühlen lässt. Gesten zählen. Auch wenn man anderen während der Kontaktsperre oft nur digital zeigen kann, dass man an sie denkt, verursacht das Glücks- und Geborgenheitsgefühle. Ruft einander an, schreibt eine Nachricht, schickt Bilder, schreibt vielleicht sogar einen Brief. Es gibt immer Lösungen, um füreinander da zu sein.

Lesen Sie mehr von unseren beiden jungen Bloggern:

Von Linus Höller und Mirja Gottschalkson