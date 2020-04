Wovon sie in der Corona-Krise träumen und was sie wütend macht – zwei 18-Jährige berichten

Potsdam

Die Coronakrise bestimmt derzeit den Alltag aller – auch der Jugend. Doch wie erleben sie diese Krise? Wie denken sie über die Einschränkungen? Wie geht es ihnen damit? Linus Höller und Mirja Gottschalkson (beide 18) berichten regelmäßig in der MAZ, wie Corona ihr Leben verändert hat.

Mirja Gottschalkson : „Ich habe das Gefühl, die Zeit sei stehen geblieben“

Es passiert nicht viel. Ich wache früh morgens vom Wecker auf, drücke den Snooze-Button, drehe mich auf die Seite und setze meinen Traum im Halbschlaf an der besten Stelle fort. Der Stelle, an der ich aus der Haustür gehe und mir ein Tag voller Begegnungen und Umarmungen bevorsteht, draußen, außerhalb meiner eigenen vier Wände. Seit drei Wochen habe ich durch das Kontaktverbot und die Distanz zu Personen und alltäglichen Dingen, die nicht auf der Strecke zwischen Bett und Schreibtisch geschehen, das Gefühl, die Zeit sei stehen geblieben. Selten war es so ruhig um mich herum.

Meine Art mit der Krise umzugehen hat sich nicht verändert. Ich gehe oft an die frische Luft, um den Kopf freizukriegen, ich koche, sogar Sport gehört wieder zu meinem Alltag. Tag für Tag spüre ich mehr Dankbarkeit für diejenigen, die unsere Gesellschaft am Laufen halten, die Alltagshelden. Sie drehen den Zeiger der Uhr weiter und geben der so ungewöhnlichen Situation einen Hauch von Normalität.

Mirja Gottschalkson hat in Zeiten der Kontaktsperre auch das kreative Schreiben wieder entdeckt. Quelle: privat

Momentan bin ich oft verärgert und das aus einem einfachen Grund: Die sozialen Netzwerke, die ich nutze, sind voll mit Bildern junger Leute, die sich in größeren Gruppen treffen. Es werden Ausreden gefunden, was nicht passt, wird passend gemacht mit Sätzen wie: „Uns hat ja keiner gesehen“ oder „Wir waren nur ganz kurz mehr als zwei“. Bei manchen Leuten scheinen das gute Wetter und das Gefühl niemals endender Freizeit die Illusion zu wecken, sie müssten sich nicht an Vorsichtsmaßnahmen halten, seien jung und gesund, keine Gefahr. Ich finde das ärgerlich, um nicht zu sagen traurig.

Aber auch in den letzten Tagen gab es Dinge, die Einsamkeit und Wut abschwächen und mich immer wieder positiv stimmen konnten. Ich habe das kreative Schreiben wieder für mich entdecken können, saß abends oft auf einer Bank vorm Haus und habe gedichtet, nicht gut, aber darum geht es auch nicht. Mit einem alten Bekannten konnte ich mich über Texte austauschen. Er schreibt Songs und hat mich inspiriert. Zu sehen, was Leute zurzeit erschaffen, motiviert mich.

Ich habe nicht viel zu erzählen, aber dennoch in den letzten Tagen alle Personen angerufen, mit denen ich lange nicht mehr sprechen konnte. Das Virus war auf Facetime und in Telefonaten das Thema, anders hatte ich es nicht erwartet. Über Freundschaften, Beziehungen, Strategien gegen die Langeweile und Unverständnis gegenüber Hamsterkäufen zu diskutieren war befreiend, oft auch amüsant.

Eine weitere Beschäftigung war die Suche nach einem perfekten Osterei-Versteck. Feiertage kennen keine Krankheit. Zusammen mit meiner Mutter und meinem jüngeren Bruder wohne ich in einer kleinen Wohnung mit Balkon. Wir haben beschlossen, die Ostereier und kleine Geschenke in diesem Jahr drinnen zu verstecken. Immer wieder musste ich mir also die Frage stellen: Wie versteckt man eigentlich etwas vor seiner Familie, in Räumen, die kaum verlassen werden? Es bedarf wohl einer ausgeklügelten Strategie, um die Vorstellung vom Osterhasen, einfach weil sie so schön ist, bewahren zu können.

Linus Höller : „Ab aufs Sofa – aber nicht nur die Jungen“

MAZ-Autor Linus Höller mit seiner Uromi. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Es sei vor allem die Aufgabe der jüngeren Generation, die Corona-Krise einzudämmen. Das höre ich immer wieder. Viele tun das auch, indem sie wie ich das Haus praktisch nicht mehr verlassen. Oder sie sind als freiwilliger Helfer oder als Medizinstudent im Einsatz. Doch noch eine Verantwortung wird auf uns abgewälzt: Es sei an uns, die Alten zu schützen. Diese hätten Krieg oder die Mauer miterlebt, da könne es wohl für uns Junge nicht so schwierig sein, ein paar Wochen auf dem Sofa herumzusitzen.

Schließlich geht es um den Schutz jener Leute, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben und heute unseren höchsten Respekt verdienen. Und das tun sie auch. Sie verdienen nicht nur unsere Hochachtung, sondern es muss auch alles getan werden, um sie zu schützen.

Aber auf dem Weg zum Einkaufen fällt mir auf, dass tatsächlich nicht alles dafür getan wird. Während ich mich beim Supermarkt um die Ecke anstelle, schätze ich den Altersdurchschnitt auf rund 75 Jahre. An der Haltestelle quält sich eine Seniorin mit dem Rollator aus der Hintertür des Busses. Ich will ihr helfen, doch man kann nicht gleichzeitig Abstand halten und jemanden stützen. Die anderen Leute im Bus, alle ausnahmslos 60plus, können auch nur zusehen.

MAZ-Autor Linus Höller Checkt Corona-News am Smartphone. Quelle: Linus Höller

Warum sind diese Leute mit dem Bus unterwegs? Der Supermarkt ist doch hier, und der Park nur einen Häuserblock weiter. Unerklärbar also, warum unter den derzeitigen Freiheitsbeschränkungen gerade diese besonders anfälligen Menschen beschließen, herum zu fahren. Ein paar Tage oder Wochen auf dem Sofa herumzusitzen, kann gerade für die Generation, die einen Krieg und die Mauer miterlebt haben, doch nicht so eine Anmutung sein. Im Park gemeinsam Kuchen essen und tratschen gibt es jetzt halt nicht, wenn man sein Leben nicht aufs Spiel setzen will.

Natürlich möchte ich nicht verallgemeinern. Ich weiß von vielen Senioren, die ihr Leben stark eingeschränkt haben, schmerzhaft auf soziale Kontakte verzichten und so gut wie nicht mehr aus dem Haus gehen. Dann lese ich aber von „Corona-Partys“ und davon, dass Jugendliche womöglich eine „viel größere Rolle in der Übertragung spielen als bisher gedacht,“ und gerade auf Facebook fühlt sich die „Bürgerwehr des Internets“ derzeit gezwungen, alle, die unter 20 sind, auf das Wüsteste zu beschimpfen und für tausende Tote mitverantwortlich zu machen. Klar, auch in unserer Generation gibt es verantwortungslose Menschen, und natürlich geht das so nicht.

Ich weiß aber auch, dass auch wir alles tun, um zu helfen. Einer meiner Kindheitsfreunde hat in aller Eile eine Website aufgebaut, auf der sich Hilfesuchende und freiwillige Helfer verbinden können, damit sich Risikogruppen schützen können. Ein anderer Freund hat seit fast drei Wochen seine WG nicht verlassen, um dem Virus keine Chance zur Ausbreitung zu bieten. Das Virus geht uns alle an, aber alle etwas unterschiedlich. Meine Generation muss helfen, wo und wie sie kann. Doch auch Senioren müssen sich so verhalten, selbst wenn man das Virus nicht sehen oder riechen kann. Denn es ist da – und die Einstellung „Ich werde schon nicht krank“ schützt nicht vor dem Tod.

