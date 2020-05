Ab geht die Fahrt: Mit diesen Aktivitäten vertreiben Sie die Langeweile der Corona-Zeit

Potsdam

Wenn die Temperaturen am Samstag in Potsdam auf über 20 Grad klettern, dürfte das trotz Corona-Einschränkungen so einige Menschen zu Aktivitäten ins Freie locken.

Egal, ob eine Fahrradtour in den Fläming, ein Bootsausflug auf Havel oder Nuthe oder mit den Kindern zum Streichelzoo des Falkenhofs: Die Möglichkeiten sind vielfältig – trotz anhaltender Corona-Einschränkungen.

Wir sagen Ihnen, wo Sie das Wetter genießen, sich auspowern oder einfach Potsdam und Umgebung erkunden können.

Mit Booten und Brettern ab aufs Wasser

Auch, wenn Potsdams Gewässer zum Baden wohl noch etwas zu kalt sind, bieten sie in der Corona-Zeit mehrere Optionen, um die Stadt zu erkunden.

Allen voran die beliebte Bootsvermietung von Mario Moisl auf der Freundschaftsinsel ist am Donnerstag in die Saison gestartet und bietet Tretboote und kleine Motorboote, um Potsdam einmal auf dem Wasser zu umrunden. „Wir lassen erst einmal nur höchstens zwei Leute auf die Boote“, sagt Mario Moisl.

Eigentlich hätte die Bootsvermietung auf der Freundschaftsinsel am liebsten schon zu Ostern geöffnet, was aber aufgrund der Corona-Einschränkungen unmöglich war. Umso größer ist die Freude bei Bootsvermieter Ralf Walitzkus, dass am Donnerstag die Saison begonnen hat. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein ähnliches Angebot fährt Thomas Jahn, der neben Kajaks und Kanadier-Booten auch Stand-up-Paddling anbietet. Dort steht man auf einem Brett und kommt per Stechpaddel voran, was den gesamten Körper fordert.

„Wenn man mal vom Sicherheitsabstand und dem ständigen Desinfizieren von Booten und Ausrüstung absieht, ist eigentlich alles wie immer“, sagt Thomas Jahn, Inhaber der Bootsvermietung.

Dass sämtliche Läden in Brandenburg am 15. Mai wieder öffnen dürfen, freut auch Dominik Lindemann, der am Templiner See eine Wakeboard-Anlage hat – und auch erst dann wieder Wakeboarden anbieten darf.

„Es ist schade und unverständlich, warum wir noch ein paar Tage warten müssen. Stand-up-Paddling und Boote zum Rausfahren werden wir am Wochenende trotzdem da haben“, sagt Dominik Lindemann.

Weitere Eröffnungen angekündigt Neben der Wakeboard-Anlage in der Templiner Vorstadt öffnet zum 15. Mai auch wieder die Minigolf-Anlage an der Viereckremise. Wann der Kletterpark in der Albert-Einstein-Straße 49 zurück ist, ist noch unklar. Am Dienstag öffnen Sehenswürdigkeiten der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, darunter die Bildergalerie und die Neuen Kammern von Sanssouci sowie das Chinesische Haus im Park Sanssouci. Wann das Schloss Charlottenhof, der Flatowturm und die Pfaueninsel wieder öffnen, steht noch nicht fest.

Unterwegs per Rad oder eine Radtour machen

Wer lieber Asphalt statt Wasser unter seinen Füßen hat, kann sich ein Fahrrad leihen und damit die milde Frühlingsluft genießen – und die schönsten Radwege Brandenburgs probieren.

„Jeder, der sich bei uns Trekking-, Stadträder oder E-Bikes ausleiht, bekommt Karten mit Streckenempfehlungen von uns dazu“, sagt Maik Rebhan, der in der Heinrich-Mann-Allee einen Fahrradverleih leitet.

Maik Rebhan und seine Mitarbeiter vom Fahrradverleih in der Heinrich-Mann-Allee sind gewappnet und bieten Trekking- und Stadträder, aber auch E-Bikes für Radtouren nach Caputh, Ferch oder den Wannsee. Quelle: Bernd Gartenschläger

Genauso verleiht „ Potsdam per Pedales“ in den Läden am Potsdamer Hauptbahnhof sowie am Bahnhof Griebnitzsee Fahrräder und bietet Radtouren für Gruppen bis zu 20 Personen an, die Potsdams Schlösser, die besondere Geschichte des Standorts Griebnitzsee oder eine Fahrt zum Wannsee beinhalten.

„Die Eingangstüren unserer Werkstätten werden ständig desinfiziert. Bitte betretet die Läden einzeln. Denkt an die Sicherheitsabstände und die Mundschutzpflicht im Laden“, schreibt Pedales auf seiner Webseite.

Segway-Touren zum Wannsee finden wieder statt

Wem Radfahren zu öde erscheint, kann Potsdam auch auf zwei Rädern per Segway kennenlernen. „Seg2Go“ in der Benkertstraße bietet nach der Corona-Zwangspause wieder täglich um 10 Uhr eine Segway-Tour durch Potsdam sowie um 15 Uhr einen Wannsee-Babelsberg-Ausflug an. „Diese bieten wir momentan nur für Familien und Menschen in Lebensgemeinschaften an“, erzählt Inhaberin Constanze Steinhorst.

Constanze und Martin Steinhorst sind froh, nach der Corona-Zwangspause wieder Segway-Touren anbieten zu können. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Touren gehen meist zwei bis zweieinhalb Stunden. Beim Einweisen bekommen alle Gäste Handschuhe gestellt. Einen Mundschutz sollte jeder selbst mitbringen, der nach der Einweisung abgenommen werden kann.

Die Touren finden ab mindestens zwei Personen statt. „Das Beste ist, wenn sich Interessierte einen Tag vorher bei uns für die Touren anmelden“, sagt Constanze Steinhorst.

Chillen und Staunen auf der Freundschaftsinsel

Seit Donnerstag gestern sind sowohl der denkmalgeschützte Garten als auch die Liegewiese der Freundschaftsinsel unter Einhaltung geltender Abstandsregelungen wieder nutzbar. Bernd Rubelt, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt, besuchte heute das Team der Gärtnerinnen und Gärtner der Freundschaftsinsel und unterstützte bei der Bewässerung der Staudenschätze im Staudengarten.

„Seit dem 20. März war eine der schönsten und wichtigsten innerstädtischen Grünanlagen für die Potsdamerinnen und Potsdamer nicht nutzbar. Die fleißigen Gärtnerinnen und Gärtner hatten die ganze Zeit über dennoch alle Hände voll zu tun, denn die Pflege der Gehölze, Stauden und Beetpflanzen musste ohne Pause weitergehen. Jetzt können die Besucherinnen und Besucher das bedeutende Gartendenkmal wieder in vollem Umfang genießen“, so der Beigeordnete.

Ab ins Landschaftsschutzgebiet Ravensberge

Wer am liebsten zu Fuß unterwegs ist, kann einen Ausflug ins Landschaftsschutzgebiet Ravensberge machen und den Falkenhof oder das Waldhaus besuchen, die die Corona-Krise in Existenznot gebracht hat.

Beide haben geöffnet, auch wenn die beliebten Vogel-Flugshows noch nicht in gewohnter Form stattfinden. „Einmal am Vormittag und einmal am Nachmittag sind die Falken, Bussarde, Eulen und Geier trotzdem in Bewegung“, sagt Ilka Simm-Schönholz.

Auch, wenn die Vogel-Shows mit Bussarden, Eulen und Geiern noch nicht stattfinden: Der Falkenhof von Ilka Simm-Schönholz ist geöffnet, das Waldhaus ebenso. Quelle: Bernd Gartenschläger

Außerdem sind die Biotope und der Streichelzoo mit Kaninchen und Ziegen geöffnet. Und das Waldhaus. „Dort hat man nicht nur eine schöne Aussicht, sondern kann in unserer Auffangstation auch Frettchen und Waschbären sehen“, erzählt die Falknerin.

Historische Mühle und Belvedere haben auf

Klassische Spaziergänge sind im Neuen Garten, Volkspark, Park Babelsberg oder im Park Sanssouci möglich. Seit Donnerstag lässt es sich auch wieder über die Freundschaftinsel flanieren.

Als eines der wenigen Schlösser hat das Belvedere auf dem Pfingstberg bereits seit 1. Mai wieder geöffnet. Maximal 30 Menschen dürfen es gleichzeitig besichtigen. Quelle: SPSG/Leo Seidel

Und während die Mehrheit von Potsdams Schlössern und Türmen noch zu ist, stehen die historische Mühle am Schloss Sanssouci sowie das Schloss Belvedere auf dem Pfingstberg Besuchern offen.

Ins Belvedere dürfen maximal 30 Personen gleichzeitig. Auf einen Sicherheitsabstand ist zu achten. Nur Menschen mit Mund-Nasen-Schutz dürfen das Schloss betreten.

Von Fabian Lamster