Potsdam

Nach einem Lehrgang befinden sich zahlreiche Feuerwehrmänner und Auszubildende der Potsdamer Berufsfeuerwehr in Corona-Quarantäne. Sie waren bei einem Lehrgang vor einer Woche Kontaktperson des Ausbilders, dessen positiver Corona-Schnelltest sich noch am gleichen Tag mit einem PCR-Test bestätigte. „Neben den 16 eigenen Auszubildenden sind weitere 8 Kollegen des Lehrgangs von anderen Feuerwehren aktuell in Quarantäne. Zusätzlich der Ausbilder“, erklärt die Pressestelle der Stadt auf MAZ-Anfrage. Demnach seien alle Personen „geimpft oder genesen“.

Quarantäne: Kein Einfluss auf Einsatzbereitschaft in Potsdam

Der Kontakt habe im Klassenverband im Rahmen der beruflichen Ausbildung zum Brandmeisteranwärter stattgefunden. Die Ausbildung finde „zu hohen Anteilen in Präsenz statt“, weshalb tägliche Tests und Maskenpflicht selbst im Freien vorgeschrieben seien. „Kein weiterer Teilnehmer ist bislang erkrankt“ und die hohe Zahl an Quarantänefällen habe auch „auf die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr keinen Einfluss“.

Im städtischen Klinikum „Ernst von Bergmann“ (EvB) breitet sich die Omikron-Variante dagegen unter dem Personal bereits aus. Von dort heißt es auf Anfrage: „Die Krankenstände sind schon seit November insbesondere durch Quarantäneregelungen oder notwendige häusliche Betreuung im Zusammenhang mit den hohen Inzidenzen bei Kindern erhöht, jedoch noch im handhabbaren Rahmen.“ In den vergangenen zwei Wochen gebe es zudem immer mehr Mitarbeiter, „die sich mit der Omikron-Variante infiziert haben oder sich in Kontaktquarantäne befinden“, so EvB-Sprecherin Damaris Hunsmann. Genaue Zahlen nannte sie nicht.

Potsdamer Stadtwerke: nur vereinzelte Corona- nund Quarantänefälle

Bei den Stadtwerken, die die kritische Versorgung mit Wasser, Strom und Wärme sowie den öffentlichen Nahverkehr aufrechterhalten müssen, gebe es unter den Mitarbeitern dagegen derzeit „nur vereinzelte Corona- oder Quarantänefälle“, so Sprecher Stefan Schulz auf Anfrage. Auch der allgemeine Krankenstand sei „normal und entspricht der Situation vor der Pandemielage, vereinzelt liegt er auch etwas niedriger“. Die Prognose für die kommenden Wochen: „Die Verkehre des Verkehrsbetriebs laufen und die Versorgung durch die Energie und Wasser Potsdam (EWP) ist gewährleistet.“

Von Peter Degener