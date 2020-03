„Mir macht Angst, dass die Vielfalt in unserer Stadt durch die Krise vor die Hunde geht“

Innenstadt

Die Ausbreitung des Coronavirus hat unser Leben verändert, viele blicken voller Sorge, manche mit Angst auf die kommenden Wochen und das, was da noch auf uns zukommen mag. In der Reihe „Mein Blick auf die Krise“ lässt die MAZ ab sofort Potsdamer mit ihren Sorgen, Nöten aber auch Hoffnungen zu Wort kommen. Den Anfang macht Monika Lange, Mit-Inhaberin der Feinkosthandlung „In Vino“ und Chefin der Gruppe Grün am Winzerberg von Sanssouci.

Frau Lange, wie hat Corona Ihr Leben verändert?

Wir sind nach dem Erlass des Oberbürgermeisters davon ausgegangen, dass wir zwar die Weinhandlung schließen müssen, aber unser Feinkostgeschäft öffnen dürfen, da wir über ein breites Angebot an handwerklich produzierten Lebensmitteln von Butter über Käse, Wurst, Antipasti, Reis, Pasta und vielem anderen mehr verfügen. Schon in den Tagen davor haben wir aus Sorge um unsere Mitarbeiter und zur Minimierung der Ansteckungsgefahr den Zugang zum Laden auf zwei Personen beschränkt und jetzt auf eine Person weiter reduziert. Wenn ich jetzt im Supermarkt probiere, mal etwas Klopapier zu bekommen, fühle ich mich längst nicht so sicher wie bei uns im Geschäft. Das ist gegenüber den „Supermärkten“ eigentlich doch der größte Vorteil: Wir können alles genau lenken.

In Vino liefert kostenfrei aus, aber das schmälert die ohnehin schon schrumpfenden Einnahmen. Quelle: Rainer Schüler

Wie erleben Sie den Umgang der Politik und Ihrer Mitmenschen mit dieser Krise?

Was mich am meisten ärgert ist, dass ich das Maß nicht erkennen kann: Was sind Läden mit „Grundnahrungsmitteln“? Nur, weil wir kein Brot und keine Milch haben und durch unsere handwerklichen erzeugten Lebensmittel natürlich teurer – sprich preiswerter –sind, gelten wir als Spezialitätenladen und mussten schließen? Drei Mal am Tag kam das Ordnungsamt vorbei und kontrollierte, ob wir wirklich zu haben. Andere solcher Läden in der Stadt hatten noch auf. Drei Tage lebten wir in der Angst um unsere Zukunft, hörten die bangen Fragen unserer Kunden. Plötzlich taucht am Mittwochmittag dann der Oberbürgermeister auf und sagt mir, dass wir weitermachen können. Freitag öffnen wir also wieder.

Was ist Ihre größte Sorge?

Mir macht Angst, dass die Vielfalt in unserer Stadt durch diese Krise vor die Hunde geht. Dass durch die Kapitulation vor den Großen der Branche und die überzogenen Gewerbemieten nun noch den letzten Wackeren im Einzelhandel das Genick gebrochen wird, sicher nicht aus politischer Absicht, aber es passiert, weil viele nicht „zu Ende denken“: Ein weiterer, unfreiwilliger Schlusspunkt zum Thema „lebendige Innenstadt“.... Dabei hätte man ja auch fragen können: Müssen nur die großen Supermärkte offen bleiben? Oder lassen wir die Fachmärkte und Fach-Einzelhändler offen?

Frische Ware – aber wie lange kann man die noch verkaufen? Quelle: Rainer Schüler

Sind familiäre, kleinteilige Handelsstrukturen (ein Fundament Potsdamer Lebensqualität!) erst einmal am Boden zerstört, ist eine Neubelebung bei den heutigen Mieten kaum denkbar. Wir hatten schon in den paar Tagen Schließung Umsatzeinbußen von mehr als 50 Prozent und keine Ahnung, ob wir die frische, nur begrenzt lagerfähige Ware noch verkauft bekommen. Wir konnten nur noch auf Bestellung liefern und die Ware auf unsere Kosten stadtweit ausliefern. Wie wird unsere Stadt, wird unser Land nach der Krise aussehen? Wird es nur noch die großen Strukturen geben, die Discounter, Supermärkte, Ketten, Online-Händler?

Gibt es auch gute Seiten dieser Krise für Sie ganz persönlich? Wenn ja, welche sind das?

Es gibt aktuell ganz viele schöne Momente, die das Herz höher schlagen lassen und die Frühlingsgefühle verstärken. Menschen, die bei uns im Geschäft anrufen oder per E-Mail bestellen, die uns Mut machen und fragen, wie sie helfen können, die uns gezielt mit ihren Bestellungen unterstützen wollen. Mir wird warm ums Herz, wenn beim Vorbeiradeln zugewunken, sich gegenseitig Mut zugesprochen wird. Ich bemerke eine größere Aufmerksamkeit und ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl bei meinen Mitmenschen und mir selbst.

Was gibt Ihnen aktuell Kraft?

Manchmal versuche ich mir vorzustellen, es ist September und wir haben die Pandemie im Griff. Dieser Perspektivwechsel fällt schwer, doch es steht fest, die Welt wird eine andere sein.

* Hinweis der Redaktion: In einer ersten Version des Interviews wusste Monika Lange noch nichts von der Intervention des Oberbürgermeisters. Der Text wurde um diese Passage ergänzt.

