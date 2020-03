„Die jungen Leute helfen uns“ – Potsdamer Hausgemeinschaft trotzt der Krise

Waldstadt

Nach mehreren Infarkten und mit mehreren Bypässen am Herzen ist Klaus-Peter Staedke „vorgeschädigt“, er gehört zur Risiko-Gruppe in der Corona-Krise. Der 80-jährige studierte Landwirt fährt zwar gelegentlich noch Auto, muss aber viele Hilfen für sich und seine Frau Hansi (79) inzwischen erbitten.

Ganz ungebeten, aber hoch willkommen, kam Hilfe aus dem Haus, in das sie erst im Februar eingezogen sind: Nachbarin Christine Hillmann und ihr Freund Martin Zabel (beide 32) haben angeboten, für die Staedkes einzukaufen und den Müll runter zu bringen. Ein Auto hat das junge Paar nicht, nur einen Fahrradhänger: „Aber bis zum Waldstadt-Center ist es ja nicht weit“, sagt Christine.

Kinder und Enkel leben weit entfernt

Sie ist hochschwanger und muss sich schonen, trotzdem ging sie auf die betagten Nachbarn zu: „Wir wissen, dass es nicht so einfach ist, Enkel zum Helfen zu gewinnen“, sagt sie. Die Kinder und Enkelkinder der Staedkes leben weit entfernt und weit verstreut.

Viel brauchte Klaus-Peter Staedke ja nicht, aber Blumenerde für den Balkon. Martin Zabel schaffte sie herbei, mit Staedkes Auto. „Die jungen Leute helfen uns“, sagt der Rentner, „da habe ich kein Problem, ihnen den Wagen zu überlassen.“ Er würde es auch tun, wenn es zur Geburt schnell gehen muss.

Und die werdenden Eltern sind nicht die Einzigen im Haus, die helfen wollen. Handgeschriebene Zettel fand Klaus-Peter Staedke in seinem Briefkasten: „Wie Sie wissen, Corona-Virus ist mehr gefährlich, wenn der Mensch ist mehr alt“, hatte eine ukranische Mieterin in ungelenkem Deutsch geschrieben: „So wir könnten gehen statt Sie, z.B. Kaufland und bringen Lebensmittel für ihre. Bitte nicht schüchtern Sie sind, zu sagen was und wie viele zu kaufen ist.“ Zwei Mal war Elena schon einkaufen für Familie Staedke. „Das Wechselgeld soll sie behalten“, sagt Staedke: „Sie hilft uns doch.“

Erinnerungen an frühere Seuchen

So etwas wie Corona hat Staedke schon mal erlebt, 1961/62 in Ribnitz-Damgarten in Mecklenburg, als man wegen der Maul-und-Klauen-Seuche ganze Orte hermetisch abriegelte. „Kein Mensch kam da mehr rein oder raus. Und die Tiere sind elendig verreckt“, erzählt er. „Keiner konnte helfen; man musste die Tiere reihenweise abstechen.“

Und auch Martin Stabel macht die aktuelle Situation nachdenklich. „Man sieht merkwürdige Dinge jetzt“, sagt er. „Die Leute stehen dicht an dicht an den Kassen, und wenn die Kassiererin sie bittet, Abstände zu halten, wird sie angepöbelt.“

Christine Hillmann hat trotz Schwangerschaft keine Angst vor dem Virus. „Aber man macht sich schon Gedanken, erst recht, wenn man so einen kleinen Bauch herum trägt“, sagt sie. Die 32-Jährige hat mehr Angst vor der Hysterie der Leute als vor Corona. „Man sollte nicht in Hysterie verfallen“, fordert sie, „sondern auch mal an die Menschen denken, die keinen haben, der ihnen hilft.“ Und die Kette der Helfer reißt in diesem Haus der Brunnenallee nicht ab: Auch eine studentische WG hat sich gemeldet.

Überhaupt hält die Gemeinschaft im neuen Haus zusammen. Seitdem Klaus-Peter Staedke den anderen mal Kleinmöbel angeboten hat, die nach dem Einzug übrig waren und er als Dank einen Kuchen dafür bekam, stellen auch andere Mieter Dinge raus, die anderen noch nützen können. Ein kleiner Geben-und-Nehmen-Markt hat sich entwickelt auf den Briefkästen im Hausflur.

Lesen Sie mehr:

Corona: 52 Menschen sind in Potsdam infiziert

Corona: Frauen müssen in Potsdam weiterhin allein gebären

Hier können MAZ-Leser ihre persönlichen Fragen zu Corona stellen

Von Rainer Schüler