Die Corona-Lage in Potsdam ist derzeit alles andere als gut. Die Zahl der Neuinfektionen ist rapide gestiegen, der Inzidenz-Wert auf Höchstwert. Aber in den vergangenen Tagen wurde sichtbar: Viele Menschen in Potsdam wollen sich impfen lassen. Das große Impfzentrum in der Metropolishalle in Babelsberg ist aber längst geschlossen, die Hausärzte kommen kaum hinterher. Wo also gibt es den ersehnten Impfstoff?

„Es werden Menschen sterben – und zwar einsam“ ► MAZ-INTERVIEW: Nie gab es in Potsdam so viele Corona-Fälle wie in dieser vierten Welle. Im Interview spricht die Leiterin des Gesundheitsamtes Kristina Böhm über verpasste Chancen in der Pandemie, einen weiteren Lockdown und den Alltag mit Hassmails und Bedrohungen.

In Potsdam gibt es seit Wochen mobile Impf-Angebote. Nachdem die Corona-Regeln nun ein weiteres Mal verschärft wurden und bei vielen Kultureinrichtungen und in der Gastronomie – und später auf dem Weihnachtsmarkt – nur die 2G-Regel gilt, ist der Andrang bei den mobilen Impf-Einrichtungen groß. Hunderte Menschen kamen zu den Termine, es bildeten sich lange Schlangen, manche standen bereits Stunden vor der Eröffnung an.

In den kommenden Tagen gibt es weitere Impfangebote in Potsdam. Hier der Überblick:

Aktuelle Impf-Angebote in Potsdam 20. November 2021: Turnhalle Verwaltungscampus, Zugang über Jägerallee – Impfzeit: 9 bis 17 Uhr 25. November 2021: Berufsinformationszentrum, Agentur für Arbeit Potsdam, Horstweg 102-108, – Impfzeit: 8 bis 14 Uhr 3. Dezember 2021: Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr 4. Dezember 2021: Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr 10. Dezember 2021: Markt Center, EG (gegenüber von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr 11. Dezember 2021: Markt Center, EG (ggü. von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr

Geimpft wird bei allen Terminen mit Biontech (Erst-, Zweit- und Booster-Impfung möglich) sowie mit Johnson & Johnson.

Von MAZonline/ hvc