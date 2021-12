Potsdam

In einer Woche wird in Potsdam das erste von zwei Impfzentren an den Start gehen. Wie Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) in der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch bekannt gegeben hat, wird die Impfstelle in der Schinkelhalle an der Schiffbauergasse am Mittwoch, 8. Dezember, eröffnen. Zwei Tage später folgt dann die Wiedereröffnung des Impfzentrums in der Metropolishalle in Babelsberg. Dort beginnt der Impfbetrieb laut Schubert am Freitag, 10. Dezember.

Insgesamt sollen in den beiden Zentren 19 Impfstraßen zur Verfügung stehen, die mobilen Angebote der Stadt Potsdam weitere bestehen bleiben. Bis zur Eröffnung der beiden Zentren müssen laut Schubert noch gebuchte Veranstaltungen und Sanierungsmaßnahmen in den Hallen abgeschlossen werden, außerdem müssen die Räumlichkeiten für den Impfbetrieb entsprechend umgebaut werden. Personal muss eingestellt, ein Bestellsystem aufgebaut und die „Bestellung von Impfstoff abgeschlossen werden“.

Potsdam will auch Kinder-Impfungen vorbereiten

Da in Potsdam das Impfen mit dem DRK organisiert wird, welches auch in Tegel für die Organisation zuständig ist, könnte kurzfristig auch mit der Planung einer Kinderimpfstraße begonnen werden, so Schubert. Denn eines fragt er sich angesichts des bald verfügbaren Kinderimpfstoffs: Wie gelangt der auch zu den 5- bis 11-Jährigen? „Derzeit gibt es keine der LHP bekannte Planung zur Organisation der Kinderimpfungen im Land Brandenburg“, so Schubert.

Von MAZonline