Insgesamt 71 Corona-Neuinfektionen und eine Inzidenz von 168,6: die Infektionslage in Potsdam spitzt sich auch am Samstag immer weiter zu. Zum ersten Mal seit dem 9. Januar 2021 lag die Zahl der Neuinfektionen wieder an zwei Tagen hintereinander bei über 70, ist zudem die vierthöchste Zahl an Neuinfektionen, die seit Beginn der Pandemie an einem Samstag registriert wurde. Das Gesundheitsamt sieht insbesondere eine rasante Dynamik in den Gemeinschaftseinrichtungen Kita und Schule, besonders in der Grundschule. 

Infektionsgeschehen nach Altersgruppen

Tatsächlich zeigt ein Blick auf die Inzidenz der verschiedenen Altersgruppen (Quelle: Sebastian Mohr vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation): Betroffen sind vor allem die 5- bis 14-Jährigen. In dieser Altersgruppe liegt die Inzidenz am Samstag bei 514,7. Die zweithöchste Inzidenz gilt mit 155 aktuell für die 34- bis 59-Jährigen, gefolgt von den 14- bis 34-Jährigen mit 145,8 und den 0- bis 4-Jährigen mit 133,4. Bei den Älteren liegt die Inzidenz bei 97,1 (60- bis 79-Jährige) und bei 68 für die Über-Achtzigjährigen.

Ernüchternd auch der Blick auf die durchschnittliche Sieben-Tage-Inzidenz für alle Altersgruppen, die am Sonnabend auf 168,6 gestiegen ist: Es ist die höchste Inzidenz in Potsdam seit dem 18. Jaunuar 2021. Insgesamt haben sich in Potsdam bisher 8833 Potsdamerinnen und Potsdamer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert – das sind rund 4,9 Prozent der Bevölkerung (Berechnungsgrundlage: 180.334 Einwohner).

Neue Regeln für Kontaktpersonen in Schulen und Kita

Um ein durchlaufendes Infektionsgeschehen vor allem in Schulen und Kita zu unterbrechen, gelten ab sofort in Potsdam neue Regeln für Kontaktpersonen, wie die Stadt auf ihrer Internetseite bekannt gibt. „Unter anderem gibt es ab sofort in Kitas, Schulen und Hort keine Freitestung mehr und alle Kontaktpersonen müssen für zehn Tage in Quarantäne“, erklärt die Stadt.

In allen Einrichtungen, in denen zwei und mehr Fälle aufgetreten sind, „gilt ab sofort zudem die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes für alle Kinder und Erwachsenen (mit Ausnahme von Kita-Kindern unter 6 Jahren) für die Dauer der zugrunde liegenden Quarantäne bzw. Inkubationszeit des aktuellsten Falles in der Einrichtung“.

Diese Regeln gelten ab sofort für alle neuen Fälle.

