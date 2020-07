Potsdam

Wenn Notfallsanitäter Christian Meier* mit dem Rettungswagen einen Patienten abholt, ist seine erste Anlaufstelle normalerweise Potsdam. Egal ob Herzinfarkt, Schlaganfall oder eine gebrochene Rippe, „wir fahren die Patienten aus dem Potsdamer Umland entweder in die Notaufnahme des Bergmann-Klinikums oder ins kleinere Josefskrankenhaus“, sagt Meier, „vorausgesetzt, die Notaufnahme ist aufnahmebereit.“ Und genau das sei aktuell das Problem. Denn seit der Corona-Krise meldeten die beiden Potsdamer Krankenhäuser ihre Notaufnahmen deutlich häufiger ab als früher. Am Montag waren nach MAZ-Informationen zeitweise sogar beide Notaufnahmen zeitgleich derart ausgelastet, dass der Rettungsdienst in Potsdam und Umland aus beiden Häusern die Nachricht erhielt: Notaufnahme abgemeldet.

Rettungswagen länger unterwegs

Aus Angst vor beruflichen Repressalien möchte Meier anonym bleiben, dennoch müssten die Probleme an die Öffentlichkeit, sagt er. „Denn die Situation kann schon mal dazu führen, dass wir deutlich später bei einem Patienten sind, als wir es sein müssten, sich die anschließende Behandlung entsprechend verzögert.“ So sei er nachts im Umland mit einem Rettungswagen allein für mehrere Gemeinden zuständig, „wenn wir dann einen Senior mit einem herausgerissenen Katheter nicht nach Potsdam, sondern nach Berlin oder Brandenburg fahren müssen, sind wir schon mal zwei Stunden unterwegs.“ Kommt es in dieser Zeit in seiner Region zu einem akuten Notfall wie Schlaganfall, Herzinfarkt oder schweren Verkehrsunfall, müssten die Kollegen aus den umliegenden Gemeinden einspringen. „Und die brauchen im Zweifelsfall 15 Minuten länger zum Patienten“. Minuten, die entscheidend sein könnten.

Wie oft die Kliniken ihre Notaufnahmen abmelden, hat Meier nicht gezählt. „Aber gefühlt meldet vor allem das EvB seine Notaufnahme täglich ab.“ Das Klinikum selbst bestätigt – genau wie das St. Josefs-Krankenhaus – „vereinzelte und zeitlich eng begrenzte Abmeldungen der Notaufnahmen“, wie oft genau das in den vergangenen zwei Wochen vorgekommen sei, kann das Klinikum auf Nachfrage nicht benennen. „Dazu liegt mir keine Statistik vor“, sagt eine Sprecherin. Das Josefs-Krankenhaus teilt auf Nachfrage mit, die Notaufnahme in den letzten 14 Tagen drei Mal abgemeldet zu haben. „Das Abmelde-Fenster liegt bei zwei, im Maximum vier Stunden“, erklärt Prokuristin Friederike Röder. „Zumeist reichen die zwei Stunden aus, um wieder vollständig aufnahmebereit zu sein.“

Akute Notfälle werden trotzdem behandelt

Beide Krankenhäuser betonen zudem, dass niemand Sorge haben muss, im akuten Notfall nicht behandelt zu werden. „Wer selbst Hilfe in der Notaufnahme sucht, wird aufgenommen“, sagt Klinikums-Sprecherin Damaris Hunsmann. Und auch Patienten, die mit dem Rettungswagen kommen und in akuter Lebensgefahr schweben, würden trotz Abmeldung und nach Rücksprache mit dem Rettungsdienst behandelt. Dennoch gestehen beide Krankenhäuser offen ein: Corona bringt die Notaufnahmen deutlich häufiger an ihre Kapazitätsgrenzen – und zwingt sie, die Notaufnahmen abzumelden.

Dies geschieht über das sogenannte Ivena-System – und zwar immer dann, wenn „ersichtlich ist, dass die Notaufnahme vorübergehend ausgelastet ist und darüber hinaus abschätzbar ist, dass keine Betten zur Aufnahme stationärer Patienten verfügbar sind“, erklärt Hunsmann. Die besondere Herausforderung in Pandemie-Zeiten: Alle Patienten – also auch die Notfallpatienten – werden bei der Aufnahme auf Covid-19 getestet, bis zum Vorliegen des Testergebnisses isoliert und unter erhöhten Schutzmaßnahmen behandelt. Da seien die Aufnahmekapazitäten einfach schneller erschöpft als in Vor-Corona-Zeiten. Ein weiteres Problem: Patienten, die die Notaufnahme des Bergmann aufsuchen, müssen laut Hunsmann aktuell häufiger stationär aufgenommen werden als noch vor der Corona-Pandemie. Zum einen, weil weniger Patienten mit „leichtgradigen Beschwerden“ kämen, zum anderen, weil die Patienten, die kommen, schwerer krank sind als früher. Das wiederum belastet die ohnehin schon angespannte Betten-Situation. Denn noch immer belegen wegen der Corona-Hygiene-Situation weder das Bergmann noch das Josefs alle zur Verfügung stehenden Betten – das heißt, Potsdam fehlen nach wie vor Krankenhausbetten.

Krankenhausbetten fehlen

Das Klinikum liegt mit 660 Betten aktuell noch deutlich unter den rund 1000 Betten in Vor-Corona-Zeiten, das Josefs-Krankenhaus belegt maximal 205 der 234 Betten. Zuletzt musste allein das Josefs-Krankenhaus Dutzende Patienten pro Woche in andere Krankenhäuser verlegen.

Dennoch ist man in beiden Krankenhäusern zuversichtlich, „dass sich die Situation in der Notfallversorgung künftig weiter entspannt“. Eine konkrete Lösung liegt allerdings nicht auf dem Tisch.

Auch die Stadt Potsdam kennt das Problem. „Wir können bestätigen, dass es in den letzten Wochen immer wieder zu Situationen gekommen ist, dass eine oder auch beide Notaufnahmen abgemeldet wurden“, bestätigt Stadtsprecher Jan Brunzlow auf MAZ-Anfrage. „Wir sind sensibilisiert und müssen nun mit dem Klinikum und dem Ministerium gemeinsam eine Lösung finden.“ Das brandenburgische Gesundheitsministerium konnte am Dienstag bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme abgeben und hat angekündigt, sich am Mittwoch zur Situation zu äußern. Notfallsanitäter Christian Meier hofft indes, dass schnell eine Lösung gefunden wird. Denn am Dienstag habe ihn auf dem Rettungswagen aus dem Bergmann schon wieder die Nachricht erreicht: Notaufnahme abgemeldet.

*Name von der Red. geändert

Von Anna Sprockhoff