Nur wenige Mitarbeiter des Potsdamer Klinikums „ Ernst von Bergmann“ könnten gegen Covid-19 immun sein. Das hat eine interne Studie des Klinikums erwiesen. Einer Mitteilung des Krankenhauses zufolge wurden nur bei rund fünf Prozent der Angestellten in Potsdam Antikörper auf Sars-Cov-2 gefunden. Seit Mitte Mai wurden dazu im hauseigenen Labor spezielle Tests durchgeführt. Diese sollen einerseits bisher unerkannte Infektionen erkennen, zum anderen können gefundene Antikörper möglicherweise auf eine Immunität gegen den Erreger Sars-Cov-2 hinweisen.

Nur jeder 20. Potsdamer Mitarbeiter hat Antikörper

Insgesamt haben 2.057 Klinik-Mitarbeiter den freiwilligen Test gemacht, die Kosten von rund 11 Euro pro internem Test trug der Arbeitgeber. Das Ergebnis: In 8,3 Prozent der Untersuchungen, also in etwa jedem zwölften Fall, wurden Antikörper im Blut entdeckt. Umgerechnet auf den Potsdamer Standort bleibt ein Wert von rund fünf Prozent Antikörper-Trägern.

Bemerkenswert: Nicht alle Angestellten, die nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert waren, haben nun auch Antikörper gebildet. „Von den insgesamt 214 positiv auf Sars-Cov-2 getesteten Mitarbeitenden des Klinikums „ Ernst von Bergmann“ haben sich 176 auch auf Antikörper untersuchen lassen, davon wiesen 140 Mitarbeitende Antikörper auf“, erklärt Klinik-Sprecherin Damaris Hunsmann. Das heißt, dass 140 Pfleger und Ärzte wohl zumindest vorübergehend immun gegen das Virus sind, die übrigen aber nicht – obwohl sie eine Infektion durchgemacht haben.

„Unsere Ergebnisse sind natürlich nicht repräsentativ, sondern zeigen nur die Ist-Situation hier bei uns am Klinikum“, sagt Evangelos Tsekos. Quelle: Bernd Gartenschläger

Für das Klinikum sind diese Resultate nicht überraschend. „Dies deckt sich mit den Ergebnissen erster veröffentlichter Studien, die zum Schluss kommen, dass insbesondere Patienten ohne oder mit nur schwachen Symptomen keine oder kaum nachweisbar Antikörper bilden, beziehungsweise Antikörper zwei bis drei Monate nach einer Erkrankung deutlich zurückgehen, bis sie in Einzelfällen sogar nicht mehr nachgewiesen werden können“, so Damaris Hunsmann. Damit bleibe auch weiter offen, ob und wie lange Menschen nach einer Corona-Erkrankung tatsächlich immun gegen das Virus sind.

Niedriche Durchseuchung , keine Herdenimmunität

Auch die Zahl der bislang nicht bemerkten und nun durch den Antikörpertest nachgewiesenen Covid-Infektionen im Klinikum ist niedrig: „Von den 1.881 auf Antikörpern getesteten Mitarbeitern, die nie erkrankt waren beziehungsweise nie einen positiven Test hatten, konnten bei 31 Mitarbeitenden Antikörper nachgewiesen werden“, sagt Klinikums-Sprecherin Hunsmann. Das entspreche einer Quote von rund 1,6 % – in vergleichbaren Untersuchungen hatte das Robert-Koch-Institut einen so genannten Durchseuchungsgrad von 1,3 Prozent in der breiten Bevölkerung ermittelt. Fraglich ist zwar die Aussagekraft hinter dieser Zahl, wenn zugleich klar wird, dass nicht alle Infizierten später auch Antikörper entwickeln. Außerdem weist das Robert-Koch-Institut darauf hin, dass nur bei 30 % der Probanden mit Antikörpern diese auch „neutralisierend“ auf das Virus reagierten. Immerhin eine gute Nachricht steckt in der niedrigen Durchseuchung: Die allermeisten Infektionen im Personal wurden erkannt, somit kamen die Betroffenen in Quarantäne und konnten im Klinikum keine weiteren Menschen infizieren.

Das bedeutet, dass mit einer derart geringen Durchseuchung keine Herdenimmunität gegeben ist. Unter Herdenimmunität versteht man in der Epidemiologie einen indirekten Schutz vor Krankheiten, der dann eintritt, wenn genügend Menschen um einen herum immun gegen einen Erreger sind und man selbst ohne eigenen Schutz von dieser Immunität profitiert. Die Schwelle für diese Herdenimmunität ist je nach Erreger unterschiedlich hoch, bei Masern ist etwa eine Quote von 95 Prozent Immunisierung, etwa durch Impfungen, nötig. Wie hoch die Immun-Quote beim neuartigen Coronavirus sein müsste, um alle menschen zu schützen, ist bislang nicht ganz klar, die Schätzungen der Experten liegen zwischen 43 und rund 60 Prozent.

Hygiene bleibt entscheidend

„Unsere Ergebnisse sind natürlich nicht repräsentativ, sondern zeigen nur die Ist-Situation hier bei uns am Klinikum“, erläutert Dr. Evangelos Tsekos, Geschäftsführer der Ernst von Bergmann Diagnostik GmbH. „Für uns hier in Potsdam können wir dennoch zwei grundsätzliche Aussagen treffen: Eine Durchseuchung, die es vielen Mitarbeitern ermöglichen würde, ohne Risiko mit infizierten Menschen zu arbeiten, gibt es nicht. Bis ein wirksamer Impfstoff vorliegt, bleibt es deshalb enorm wichtig, PCR-Tests durchzuführen. Nur so können unerkannte Infektionen entdeckt und Infektionsketten rasch unterbrochen werden.“ Ein PCR-Test ist der herkömmliche Corona-Test, für den ein Abstrich aus dem Nasen-Rachen-Raum durchgeführt wird, der Antikörpertest hingegen ist eine Untersuchung des Bluts der Probanden.

„Die Ergebnisse zeigen außerdem eindrücklich, wie wichtig weiterhin Schutzmaßnahmen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, Abstandhalten und sorgfältige Händehygiene sind“, fügt Hans-Ulrich Schmidt, der kommissarische Geschäftsführer des Klinikums „ Ernst von Bergmann“, hinzu.

Keine weitere Testreihe, Labor bleibt aber bestehen

Weitere Tests auf Antikörper bei den Klinikums-Angestellten sind indes nicht geplant. „Die für die Forschung wichtigste Frage in den nächsten Monaten ist: Wie entwickeln sich die Antikörper bei Menschen, die an Corona erkrankt waren, im Zeitverlauf“, sagt Sprecherin Damaris Hunsmann. Dies werde aktuell in zahlreichen Studien weltweit erforscht. Auch das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ wolle die Entwicklung beim Antikörpernachweis weiter beobachten und analysieren – die Antikörper-Testreihe an den Mitarbeitern sei jedoch abgeschlossen.

Die Potsdamer können unabhängig davon natürlich weiterhin die Dienste des Labors für Corona- und Antikörpertests nutzen. Die Leistungen müssen dann im Regelfall privat bezahlt werden und schlagen für den Normalbürger mit 135,22 Euro für den Abstrichtest und 35,02 Euro für den Antikörpertest zu Buche.

Von Saskia Kirf