Corona: Oberlin hält Schützlinge aus Schulen heraus

Das Oberlinhaus hat Alarm geschlagen, dass die Öffnung der Schulen und Werkstätten den Corona-Virus in die stationären Wohnbereiche der Oberlin-„Lebenswelten“ tragen könnte.

Dort leben zahlreiche behinderte Kinder und Erwachsene, die größtenteils zur Corona-Risikogruppe gehören und nun durch Fahrdienst, Schul- und Werkstattbesuch einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind (MAZ berichtete). Doch die Hoffnung auf eine Aussetzung der Schulpflicht für die Förderschüler bis Jahresende hat sich zerschlagen.

„Keine berücksichtigenden Anpassungen“ des Landes an das Problem

Auf einen Brief von Oberlin an die zuständigen Ministerien habe es bislang keine Reaktion gegeben, teilte Oberlinsprecherin Andrea Benke auf MAZ-Anfrage mit. In einem Schreiben des Gesundheitsministeriums, das wenige Tage vor dem Schulstart den Förderschulen und Wohneinrichtungen zuging, „gab es keine berücksichtigenden Anpassungen auf die unsererseits angezeigten Problematiken“.

Nun hat das Oberlinhaus selbst Entscheidungen getroffen, um das für seine Schützlinge besonders gefährliche Virus weiterhin aus den Einrichtungen zu halten, die bislang von Infektionen verschont wurden.

„Die Schüler der Wohnstätten werden bis zum Ende des Schuljahres die Oberlinschule nicht besuchen. In Abstimmung mit den Eltern und den Schulen bieten wir anstatt des Schulbesuchs Homeschooling an, indem Lehrpersonal unter Berücksichtigung aller Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen in die Wohngruppen zum Unterrichten kommt“, erklärt Andrea Benke.

Wenn Eltern den Schulbesuch einfordern, müssen die Kinder zuhause wohnen

Wenn Eltern ihre Kinder unbedingt in die Schulen schicken möchten, „müssen sie sie auf Weiteres in ihre häusliche Betreuung aufnehmen, um die in den Wohngruppen verbleibenden Kinder und Jugendlichen vor eventueller Infektionsübertragung zu schützen“, erklärt die Sprecherin.

Neben den 63 Kindern in den Wohnstätten von Oberlin, den sogenannten „Lebenswelten“, leben dort auch 133 Erwachsene mit Behinderungen. Auch sie sind einem erhöhten Corona-Risiko ausgesetzt. Man lege ihnen nahe „bis auf Weiteres auf den Besuch von Werkstätten oder Tagesförderungen abzusehen.“ Diese Bewohnern sollen stattdessen „Beschäftigungsangebote und kleinere Tätigkeiten“ in „Heimarbeit“ leisten.

Potsdamer Stadtverwaltung unterstützt das Anliegen, ist aber nicht zuständig

Auch die Stadt Potsdam wurde von Oberlin um Hilfe gebeten. Dort sei man nicht zuständig, erklärte man auf MAZ-Anfrage, unterstütze allerdings die nun getroffene Entscheidung. „Ich halte den Schutz der Anvertrauten als erste Prämisse für sehr nachvollziehbar und plädiere dafür auf die wertvollen Hinweise der Basis zu hören“, sagte Potsdams Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos).

Bei allen Schülern, die nicht in den Lebenswelten wohnen, die aber trotzdem die Fördereinrichtungen Oberlinschule und die Schule am Norberthaus in Langerwisch besuchen, werden zudem im Vorfeld des Schulstarts die gesundheitlichen Voraussetzungen geklärt, kündigt Oberlin an: „Schüler mit Vorerkrankungen, Immunschwäche oder akuten Symptomen von Atemwegserkrankungen können die Schule nicht besuchen.

Es wird ebenfalls abgefragt, ob es Familienmitglieder gibt, die zur Hochrisikogruppe gehören und ob die Schülerin oder der Schüler die Abstandsregeln und Hygienevorgaben einhalten kann.“ Um die Abstände zum Hygieneschutz einhalten zu können, werden vermutlich weniger als die Hälfte der Schüler die Schule gleichzeitig besuchen dürfen. Wer zu Hause bleibt erhalte Fernunterricht.

