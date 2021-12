Potsdam

Vorab gute Nachrichten: In der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam eröffnen in der kommenden Woche zwei stationäre Impfzentren und am Samstag, 4. Dezember 2021, gibt es im Stern-Center die Möglichkeit, sich spontan und ohne vorherige Anmeldung impfen zu lassen. Beginn der mobilen Impf-Aktion ist um 11 Uhr, möglich sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Nach den Erfahrungen bei den zurückliegenden Impfaktionen, werden sich auch im Stern-Center wieder Hunderte in die Impfschlange einreihen. Vielleicht zu viele? In der Vergangenheit wurden jedenfalls einige Potsdamer und Potsdamerinnen nicht für das stundenlange anstehen belohnt und wurden ohne Impfung nach Hause geschickt. Grund: Es war nicht genügend Impfstoff da.

► Potsdams neue Impfzentren öffnen am 8. und 10. Dezember 2021

„Vor allem ältere Menschen, die wir jetzt schützen müssen“

Für Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sind vor allem die letztgenannten, also die dritten Impfungen ein wichtiges Puzzle-Teil, um die aktuelle vierte Welle zu brechen. Als Leiter des Krisenstabs der Stadtverwaltung freue er sich zwar „über jeden Geimpften, weil damit die Immunisierung der Bevölkerung wächst“, aber sein Hauptanliegen ist momentan die Booster-Impfung: Für die aktuelle Lage helfe „die Erstimpfung erstmal nicht. Da hilft es uns, wenn wir alle Booster-Impfungen so schnell wie möglich absichern können. Und es sind vor allem ältere Menschen, die wir jetzt damit schützen müssen“, so der Oberbürgermeister im Gespräch mit der Märkischen Allgemeinen Zeitung.

„Zu wenige zum Impfen gegangen“

Es mache ihn daher wütend, wenn er sieht, dass bei den mobilem Impfangeboten Dutzende Impfwillige abgewiesen werden, die unter anderem ihre Booster-Impfung haben wollten. Er hat wenig Verständnis dafür, dass „in den Monaten, in denen die Impfzentren noch geöffnet waren, zu wenige zum Impfen gegangen sind“. Aus diesem Grund wurden die Impfzentren geschlossen, so Schubert. „Das ist nicht in einer Zeit entschieden worden, in der sie überrannt wurden, sondern in einer Situation, in der schlicht niemand mehr ins Impfzentrum gegangen ist. Wir würden heute besser dastehen“, ist sich Potsdams Oberbürgermeister sicher.

Aktuelle Impf-Termine in Potsdam Freitag, 3. Dezember 2021: Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr Samstag, 4. Dezember 2021: Stern-Center, 1. OG zwischen Parkdeck A und B (Eingang MediaMarkt), – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr Samstag, 4. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Freitag, 10. Dezember 2021: Markt Center, EG (gegenüber von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 12 bis 18 Uhr Samstag, 11. Dezember 2021: Markt Center, EG (ggü. von cigo), Breite Straße 27 – Impfzeit: 11 bis 17 Uhr Samstag, 11. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Samstag, 18. Dezember 2021: Ärztehaus in der Schopenhauerstraße 36, – Impfzeit: 9 bis 12 Uhr Bei allen Terminen wird der Impfstoff von Biontech für Erst-, Zweit und Drittimpfungen sowie der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft.

„Dann muss er in einem anderen Land gewesen sein“

Nicht gelten lässt er zudem den Vorwurf, dass man die Öffentlichkeit zu wenig über das Impfangebot informiert habe: „Wenn irgendjemand in diesem Land nach mehr als anderthalb Jahren permanenten Medienberichten zum Thema nicht mitbekommen hat, dass man sich impfen lassen, wo man sich impfen lassen kann und dass es wichtig ist, dass man sich impfen lässt, dann muss er in einem anderen Land gewesen sein“.

Am 8. Dezember 2021 öffnet ein Impfzentrum in der Schinkelhalle. Zwei Tage später, am 10. Dezember 2021, wird die Metropolishalle (wieder) ihre Pforten für Impfwillige öffnen.

