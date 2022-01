Corona in Potsdam: Omikron-Anteil binnen einer Woche fast verdreifacht

Potsdam

Auch in Potsdam herrscht spätestens seit Weihnachten Verwirrung um die tatsächliche Corona-Lage. Das ist kein Einzelfall, landesweit haben beispielsweise am Montag insgesamt sieben Landkreise oder kreisfreie Städte keine Meldung ans Robert Koch Institut weitergegeben. Zugleich wird in der Stadt geimpft, viele Tausend Menschen haben seit Mitte Dezember ihre Boosterimpfungen gegen das Coronavirus erhalten.

Wie sind die Fallzahlen?

Eine fundierte Aussage über das Infektionsgeschehen in Potsdam ist derzeit kaum zu treffen: Zwischen Weihnachten und Silvester waren viele Hausärzte im Urlaub, die Testzentren oft nur eingeschränkt im Dienst, auch das Gesundheitsamt hat erst am Montag wieder regulär den Dienst aufgenommen. Viele Infektionen könnten daher unbemerkt geblieben sein. Gemeldet hat das Gesundheitsamt in den vergangenen sieben Tagen genau 535 neue Coronafälle an das Robert Koch Institut.

Allerdings wurden zuletzt nicht nur wie seit Monaten üblich montags keine Meldungen gemacht, sondern auch an Sonntagen gab es keine neuen Zahlen – die über sieben Tage betrachteten Inzidenzen können so verzerrt werden. Außerdem fehlten in den Weihnachtsferien die Routinetests der Schulkinder für ein komplettes Bild; diese Gruppe war seit dem Herbst überdurchschhnittlich häufig von Infektionen betroffen.

Wie verbreiten ist Omikron?

In der Woche vom 27. Dezember bis zum 2. Januar hat das Labor des kommunalen Klinikums „Ernst von Bergmann“ einer Sprecherin zufolge 190 positive Coronatests genauer untersucht. 123 davon wiesen die Delta-Variante auf, 59 gingen auf Omikron zurück. Das ist keine gute Nachricht: in der vorvergangenen Woche hatte der Anteil der Omikron-Fälle bei den sequenzierten Proben 13,5 Prozent betragen, nun sind es bereits 35 Prozent – die Omikron-Variante hat ihr Vorkommen also binnen einer Woche fast verdreifacht.

Dabei setzt das Klinikum auch auf eine neue Technik, um die Varianten zu unterscheiden. Ende Dezember wurde im Labor eine neue Routine-PCR eingeführt, die auf den ersten Blick nicht nur positive von negativen Fällen unterscheiden kann, sondern auch bestimmte Mutationen entdeckt. „Liegt bei der Probe eine solche Mutation vor, deutet dies mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Omikron-Mutation hin. Somit kann schon nach erfolgter PCR-Analyse mit großer Sicherheit gesagt werden, ob die positive Probe auch ein Omikron-Fall ist“, erklärt eine Bergmann-Sprecherin.

Wie läuft’s beim Impfen?

Stadtsprecher Jan Brunzlow teilt mit: „Es gibt freie Impftermine.“ Ein Blick in die Buchungsportale zeigt tatsächlich sehr kurzfristig verfügbare Termine. In der Schinkel- und der Metropolishalle können Kinder ab fünf Jahren geimpft werden, Termine waren am Montagnachmittag binnen einer halben Stunde verfügbar – für alle Altersgruppen. In der Heinrich-Heine-Klinik wird ab 18 Jahren geimpft, hier gibt es in dieser Woche für Mittwoch noch die Gelegenheit zum Impfen.

Seit Eröffnung der beiden Impfstellen sind insgesamt 24.749 Impfungen durchgeführt worden. Davon 14.715 in der Metropolishalle und 10.034 in der Schinkelhalle. 1800 dieser Impfungen bekamen Kinder, wie die Stadtverwaltung mitteilt, schon am Mittwoch erhalten die ersten von ihnen ihre Zweitimpfungen. Die Landeshauptstadt hatte ursprünglich lediglich Impfstoff für die Erst- und Zweitimpfungen von eintausend Kindern erhalten, „sich dann aber um eine Erhöhung bemüht und so ausreichend Impfstoff erhalten“, wie es auf der Homepage der Stadtverwaltung heißt.

Wie ist die Lage in den Schulen?

Am Montag hat der Unterricht wieder begonnen, die Präsenzpflicht an den Schulen gilt grundsätzlich, Eltern können ihre Kinder aber zumeist zu Hause lassen, wenn sie das wollen. Zum Schulbeginn waren keine Kinder und Jugendlichen als Kontaktpersonen in Quarantäne, aber 131 von ihnen sowie 25 Mitarbeitende von Kitas und Schulen sind mit Stand Montag infiziert. Die Inzidenz unter den fünf- bis 14-Jährigen liegt bei 396 und damit nur noch minimal höher als die der 15- bis 34-Jährigen – dort beträgt der Inzidenzwert 381. Mit der Rückkehr in die Schulen werden aber sehr wahrscheinlich auch die Fallzahlen unter den Jüngeren wieder zunehmen, immerhin müssen sie sich mehrmals in der Woche auf das Virus testen.

Von Saskia Kirf