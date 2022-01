Potsdam

Die Omikron-Welle rollt, die neue Virus-Mutation ist mit einem Anteil von 60 Prozent nun die dominierende Variante in Potsdam, die Zahlen könnten nun aufgrund der hohen Ansteckungsfähigkeit von Omikron extrem schnell steigen.

Doch was bedeutet das für die Stadt? Was passiert, wenn – wie befürchtet – Mitarbeiter in systemrelevanten Bereichen wie Klinikum oder Altenheimen massenweise ausfallen?

Die Stadt plant, im Notfall erneut die Bevölkerung zur Hilfe aufzurufen. Und auch in den Krankenhäusern und Heimen gibt es bereits Notfallpläne.

Die wichtigsten Zahlen am Freitag

► Neuinfektionen: 199 (Vortag: 225)

Zum dritten Mal nachenander meldet Potsdam damit sehr viele Neuinfektionen.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 416,2 (Vortag: 362,4)

Binnen zwei Tagen hatte sich die Inzidenz zuletzt um rund 100 Punkte erhöht.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg liegt aktuell bei 5,3 (Stand Donnerstag) – neue Meldungen werden am heutigen Vormittag erwartet.

Auch die Hospitalisierungsrate ist zuletzt wieder deutlich gestiegen.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: In Potsdam werden aktuell 36 Patienten mit einer Coronavirus-Infektion in einem der beiden Krankenhäuser behandelt (Vortag 38), davon neun auf der Intensivstation. „Wir sehen derzeit keine steigenden Patientenzahlen, sondern eine relativ stabile Situation“, erklärt Klinik-Sprecherin Theresa Decker.

„Erfahrungsgemäß macht sich eine Zunahme der Hospitalisierungen wenige Wochen nach Steigerung der Inzidenzen bemerkbar. Bereits im Dezember vorgenommene Modellierungen gehen davon aus, dass mit einem Anstieg der Hospitalisierungszahlen Mitte bis Ende Januar zu rechnen ist. Darauf sind wir vorbereitet“, erläutert Klinik-Chef Hans-Ulrich Schmidt.

Das Bergmann-Team blickt allerdings weiter mit Sorgen auf die steigenden Infektionszahlen. „Wenn wir als Gesellschaft nicht weiter gemeinsam konsequent Maßnahmen wie Impfungen, Booster-Impfungen durchführen, 2G-Plus umsetzen und unsere Kontakt einschränken, werden wir die rasante Verbreitung der Omikron-Variante vermutlich nicht abschwächen können“, so Schmidt.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Omikron ist die dominierende Virus-Variante: Die Omikron-Welle hat sich auch in Potsdam durchgesetzt: Einer Sprecherin des Potsdamer Klinikums „Ernst von Bergmann“ (EvB) zufolge, wurde am Dienstag bei rund 60 Prozent der sequenzierten positiven Proben ein Omikron-Verdacht festgestellt. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 28 Prozent. Mehr dazu lesen Sie hier.

►FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel?: Zur Eindämmung der Omikron-Infektionen wird von Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) eine Verschärfung der Maskenpflicht erwogen. „Alle Daten sprechen für eine Ausweitung der FFP2-Maskenpflicht“, sagte Nonnemacher am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags. FFP2-Masken würden eine höhere Schutzwirkung vor Ansteckungen darstellen.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

Bei den Kindern und Jugendlichen aus Kitas und Schulen in Potsdam gelten derzeit 105 als mit Corona infiziert, davon sind 33 Fälle von Montag und Dienstag. Weitere 32 Kinder und Jugendliche sind als enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Aktuell gilt die Regelung, dass bei bestätigten Omikron-Fällen 14 Tage Quarantäne angeordnet wird, egal ob der oder die Betroffene geimpft oder genesen.

