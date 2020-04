Paketfahrer in Potsdam: „Das ist jetzt wie zu Weihnachten“

Potsdam

Die meisten Geschäfte in der Stadt haben geschlossen und ausgiebig shoppen kann man derzeit nur noch im Supermarkt, in der Drogerie, im Baumarkt – oder eben im Internet. Dort brummt nun offenbar das Geschäft. Das zumindest ist der Eindruck des Potsdamer Paketzustellers Jens Bernau. „Das ist jetzt wie zu Weihnachten“, sagte er.

Auch Post-Sprecherin Anke Blenn bestätigt den Trend für die Landeshauptstadt: „Wir beobachten leicht erhöhte Paketmengen.“ Und nicht nur das. „Bei einzelnen Kunden und Segmenten ist es in den letzten Wochen zu sehr deutlichen Veränderungen nach oben oder auch nach unten gekommen“, sagt sie auf MAZ-Anfrage. „ Mode beispielsweise ist kurzfristig stark rückläufig, während Versender im Lebensmittel- und Tiernahrungsbereich teils stark gewachsen sind.“

Kunden sind fast alle zu Hause

Auch Zusteller Jens Bernau hat seit kurzem mehr zu tun. „Meine Kollegen und ich merken, dass deutlich mehr Pakete als noch vor zwei oder drei Wochen unterwegs sind“, erzählt er. Er ist im Bereich Potsdam-West auf Tour, liefert dort täglich Päckchen und Pakete aus. „Der Unterschied zu sonst: Die Kunden sind jetzt fast alle zu Hause und können ihre Sendungen persönlich entgegennehmen.“ Viele warteten schon auf ihre Bestellungen. „Die freuen sich, wenn ich komme, sind aber auch vorsichtiger als sonst und halten deutlich Distanz.“

Paketdienst unterwegs in Potsdam. Quelle: Rainer Schüler

Probleme bei der Auslieferung der zusätzlichen Paketmengen erwartet das Unternehmen nicht. Grundsätzlich seien die „betrieblichen Planungen darauf ausgerichtet, temporär auch deutliche Mehrmengen bewältigen zu können“, erklärt Pressesprecherin Blenn. Engpässe durch erhöhte Sendungsmengen gebe es nicht – die Brief- und Paketzustellung laufe bundesweit ohne Einschränkungen.

Wie andere Paketdienste die Krise händeln Andere Paketdienste wie dpd und Hermes haben in der Corona-Krise zum Schutz von Mitarbeitern und Kunden ebenfalls auf die kontaktlose Paketannahme umgestellt. Bei Hermes muss man dennoch weiter unterschreiben – auf besonderem Weg. Der Bote legt das Paket vor die Tür und geht ein bis zwei Schritte zurück, dann unterschreibt der Kunde mit dem eigenen Stift auf dem Sendungsetikett und tritt zurück. Dann nährt sich der Paketbote wieder dem Päckchen und macht ein Foto des unterschriebenen Etiketts.

Zur Vorbeugung gegen Ansteckungen mit dem Coronavirus, empfehle das Unternehmen „gute Handhygiene, eine korrekte Hustenetikette sowie das Einhalten eines Mindestabstandes zu eventuell kranken Personen“. Um das Risiko, sich gegenseitig mit dem Corona-Virus zu infizieren, für die Mitarbeiter und die Kunden zu senken, passe der Paketdienstleister „betriebliche Prozesse“ teilweise an. Konkret heißt das: Bis auf Weiteres können Kunden und Fahrer bei der Auslieferung von Paketen und Einschreiben auf die eigenhändige Empfangsbestätigung durch den Empfänger – also die normalweise obligatorische Unterschrift des Empfängers – verzichten.

Keine Unterschrift mehr nötig

Das tragbare Gerät des Zustellers, auf dem der Kunde bislang mit einem Stift die Annahme gegenzeichnete, wird nun gar nicht erst in die Hand des Kunden gegeben. Der Zusteller selbst quittiert die Übergabe: Er klickt ein Q für Quarantäne an und unterschreibt dann selbst. Rechtlich sicherer sei die Unterschrift des Kunden – doch gesundheitlich sicherer sei der Verzicht. Ohnehin ist die Art des Unterschreibens von Paketdienst zu Paketdienst und von Ausgabestelle zu Ausgabestelle verschieden. Mancherorts unterschreibt man mit dem Finger auf einem Handy-Display; dabei gleicht die Unterschrift oft nicht ansatzweise dem Original.

Außer den Mahnungen zur Handhygiene, zum Abstand und zur unterschriftsfreien Übergabe hat die Post in Potsdam aber offenbar keine weiteren Maßnahmen veranlasst, um seine Fahrer zu schützen. Wenn Fahrer Desinfektionsmittel dabei haben, dann haben sie sich nach MAZ-Informationen selbst darum gekümmert – zur Verfügung gestellt wird ihnen nichts. Und noch etwas erschwert den Alltag der Fahrer in der Corona-Krise. Dass Läden, Restaurants und Schulen zu haben, macht die Suche nach geeigneten Orten für die Notdurft noch schwieriger als üblich.

Kunden wiederum, die gar keinen Kontakt mehr zum Paketboten haben möchten, können sogenannte Ablageverträge abschließen: Bei dieser Liefervariante kann der Zusteller die Sendung an einem vereinbarten Ort ablegen ohne jede Unterschrift. Diese Leistung ist kostenfrei und kann jederzeit auch online vereinbart werden.

Vereinzelt kann es zu Problemen kommen

Doch nicht nur die Brief- und Paketzustellung der Deutschen Post in Potsdam laufen „ohne wesentliche Einschränkungen“, versichert Blenn. Auch der überwiegende Teil der Partner-Filialen und DHL-Paketshops biete weiterhin Postdienstleistungen an. In wenigen Einzelfällen könne es aufgrund von Krankheit oder fehlender Kinderbetreuung durch Kita- und Schulschließungen jedoch dazu kommen, dass Standorte ihre Öffnungszeiten einschränken oder vorübergehend auch schließen müssen.

Damit die Potsdamer Kunden ihre Pakete noch flexibler und rund um die Uhr empfangen und verschicken können, wird die Post in der Landeshauptstadt ihr DHL-Packstationsnetz im April um zwei weitere Standorte auf dann insgesamt 28 Automaten erweitern: Dann gibt es ab dem 14. April auch eine Station am Netto-Markt in der Friedrich-List-Straße 5 und ab dem 30. April eine am Rewe-Markt in der Haeckelstraße 30. Kunden können sich laut Blenn unter www.paket.de für diesen kostenfreien Paketservice anmelden. Das Verschicken von Päckchen und Paketen ist an allen Packstationen auch ohne vorherige Registrierung möglich

Von Rainer Schüler