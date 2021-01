Potsdam

Noch gilt die 15-Kilometer-Regel in Potsdam, aber effektiv überwacht werden kann sie nicht. Das hat die Polizei von Potsdam am Montag klargestellt. Wie Pressesprecherin Juliane Mutschischk der Märkischen Allgemeinen Zeitung sagte, werden Kontrollen auf den Bewegungsradius der Menschen „im Rahmen der Überwachung des fließenden Verkehrs stichprobenartig“ durchgeführt. Bei „Verkehrskontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten“ werde geprüft, ob der Fahrer weiter als 15 Kilometer von seinem Heimatort entfernt ist.

Kontrolle der Corona-Leine: Keine Erfassung von Nummernschildern

Es gibt auch keine Erfassung von Nummernschildern. Die Polizei weist die Zahl der 15-Kilometer-Verstößen und der Herkunft der Erwischten nicht gesondert aus, sagte Mutschischk. Man weiß also nicht, wie die Regel eingehalten wird und wie viele Verstöße es schon gab.

„Unsere Beamten haben die in die Corona-Eindämmungsverordnung aufgenommene Begrenzung der Bewegungsfreiheit für Bewohner von Landkreisen und kreisfreien Städten mit einem Inzidenzwert über 200 auf einen Radius von 15 Kilometern außerhalb dieser Landkreise und kreisfreien Städte selbstverständlich auch im Blick“, so Mutschischk. Könne bei Kontrollen kein triftiger Grund genannt werden für einen entsprechenden Aufenthalt am Ort der Kontrolle, treffe die Polizei die notwendigen Maßnahmen. Dann nehmen die Beamten die Personalien auf, stellen eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige und informiere die zuständigen Ämter über den festgestellten Sachverhalt: „Wir schicken die Betroffenen wieder zurück.“

