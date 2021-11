Potsdam

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Potsdam ist seit Tagen auf hohen Niveau, die Inzidenz-Werte schnellen nach oben. Die Zahl der Corona-Patienten in Potsdam ist im Vergleich zu den hohen Fallzahlen derzeit noch gering – noch. Experten gehen davon aus, dass die Krankenhäuser erst mit einigen Tage bzw. wenigen Wochen Verzögerung volllaufen werden. In Potsdam bereitet man sich auf diese Phase aktuell vor.

Kristina Böhm, Leiter des Potsdamer Gesundheitsamtes befürchtet dennoch, dass auf die Stadt und die Menschen große Probleme zukommen werden.

Welchen Plan haben Sie für Potsdam, sollten die Intensivstationen beider Kliniken keine neuen Patienten mehr aufnehmen können?

„Die Stadt alleine wird nie ein Notkrankenhaus bauen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass beide Krankenhäuser an die Grenzen des Möglichen gehen werden, denn am Ende des Tages ist immer der Patient das Entscheidende. Die Krankenhäuser sind bereits alarmiert, das Versorgungscluster (VCC) ist wieder aktiviert, wir denken längst schon wieder überregional auch bei der Versorgung von Patienten.

Wir werden auf Teufel komm raus jedes freie Bett, das es im Umkreis gibt, für die Versorgung von Patienten nutzen. Das wiederum hat allerdings zur Folge hat, dass Patienten zum Teil in ein weit entferntes Krankenhaus verlegt werden müssen.

Und es wird Folgen haben für alle anderen Patienten, die aufgrund der vielen Corona-Patienten nicht zu ihrer notwendigen Behandlung kommen. Das wird oft vergessen. Wenn uns die Mediziner inzwischen spiegeln, dass sie Erkrankungen sehen in einem Stadium, das sie schon lange nicht mehr gesehen haben, dann ist das eine mittlere Katastrophe.

Es werden Krebserkrankungen zu spät diagnostiziert, es müssen eigentlich notwendige Operationen verschoben werden, oder Patienten, die aus Angst nicht zum Arzt gehen. Das sind die Kollateralschäden, die wir auszuhalten haben, die sich aber erst dann demaskieren, wenn wir irgendwann das Ganze retrospektiv aufarbeiten.

Das finde ich hochdramatisch in einem gut versorgten Land mit einem hoch spezialisierten Gesundheitswesen wie in Deutschland. Das ist für mich als Ärztin schwer zu ertragen, dass wir Menschen in einem Stadium ihrer Erkrankung nicht erwischen. Auch diejenigen, die sich geschützt und geimpft haben, kommen jetzt immer mehr unter den Druck dieses Virus. Es wird dann unweigerlich auch die Fälle geben, von denen man mutmaßen muss, dass sie vermeidbar gewesen wären

Inwiefern? Wenn sich mehr hätten impfen lassen?

Damit meine ich, dass Erkrankungen, wenn sie früher bzw. überhaupt behandelt worden wären, bessere Heilungschancen hätten. Sowohl die Impfung als auch die Boosterung hätten dazu beitragen können, dass KH-Kapazitäten dann für eben diese Patienten frei gewesen wären bzw. frei sind.

Ich glaube, das macht uns im Kopf umso mehr Schwierigkeiten – und das ist auch das, was wir aus den Kliniken zurückgespiegelt bekommen. Die Kollegen kämpfen um jeden einzelnen Patienten, das ist absolut unstrittig. Aber die Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte sind auch mit ihrer Kraft am Ende. Und dann ist da noch das Wissen, was jetzt auf sie zukommt. Sie sehen die Wand schon, auch wenn sie noch nicht da ist.“

Von Anna Sprockhoff