Abstand, Abstand, Abstand – in Zeiten der Corona-Pandemie sind die Menschen aufgefordert, Kontakte zu beschränken. Doch die, die in der Pflege arbeiten, können nicht auf Distanz gehen. Wie funktionieren die ambulanten Dienste in diesen Tagen? Die Volkssolidarität und die Arbeiterwohlfahrt erklären es.