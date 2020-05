Potsdam

Die Corona-Lage am Donnerstag bleibt übersichtlich: Lediglich sechs neue Covid-19-Fälle sind dem Gesundheitsamt gemeldet worden. Auch in den Kliniken entspannt sich die Situation, dort werden aktuell 33 Menschen mit dem Coronavirus stationär behandelt, davon fünf Personen auf der Intensivstation. Weitere Nachrichten und Geschichten des Tages im Überblick.

Potsdam soll im neuen Licht erstrahlen – aber umweltfreundlich

Die Stadtverwaltung hat am Donnerstagabend im Klima-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss den Entwurf eines Lichtmasterplans vorgestellt. Mit einem Antrag der Fraktion Die Andere soll darin auch die Lichtverschmutzung in Potsdam verringert werden. Das ist nach Sicht des Ausschusses gegeben – Potsdam bekommt damit, wenn auch die Stadtverordneten zustimmen, 12.000 neue Lampen.

Abstand, Außenbar, veränderte Öffnungszeiten: Potsdamer Restaurants planen die Wiedereröffnung

Potsdamer Gastronomen Hafthorn und Bar Fritzn bereiten sich auf Wiedereröffnungen nach Corona vor Quelle: privat

Die Potsdamer Gastronomen hatten in den vergangenen Wochen immer wieder für einen geordneten Neustart getrommelt, nun nehmen sie die Nachricht erstaunlich nüchtern auf. Das Problem: Ab dem nächsten Freitag dürfen sie zwar wieder Gäste empfangen – aber es ist bislang offen, unter welchen Voraussetzungen. Trotzdem haben die Potsdamer Wirte sich schon manches überlegt.

Kinos in der Corona-Krise : Betreiber in Potsdam , Werder und Kleinmachnow warten auf Wiedereröffnung

Noch immer gibt das Land keinen Termin bekannt, an dem die Kinos wieder öffnen dürfen. Das sorgt unter den Betreibern. Man brauche einen Fahrplan, um das Marketing vorzubereiten und Filme zu organisieren, sagt Daniela Zuklic vom Potsdamer Thalia-Kino. Die Umsetzung der Hygieneregeln sieht sie kritisch. „Betriebswirtschaftlich ist das ein Supergau, wenn wir nur 100 statt 700 Sitze anbieten können – bei den gleichen Kosten.“ Man könne Kinoplätze ja nicht doppelt verkaufen.

Bergmann-Klinikum nimmt Corona-Patienten aus Brandenburger Krankenhaus auf

Das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ hat am Donnerstag zwei Covid-positive Patienten aus dem Städtischen Klinikum in Brandenburg an der Havel aufgenommen. Dies sei nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt möglich geworden. Zur Erinnerung: Das Amt hatte am 1. April wegen des Coronavirus-Ausbruchs innerhalb des Klinikums einen Aufnahme- und Verlegungsstopp ausgesprochen, der bis auf Weiteres gilt. Die Stadt erklärt die Gründe für die Ausnahme vom Aufnahme- und Verlegestopp.

Potsdamer Tatrabahnen in Kasachstan bleiben defekt

Die Potsdamer Tatra-Straßenbahnen fahren um die Welt – zumindest sollten sie das, wenn es nach den Linken geht. Die meisten nach Kasachstan verkaufte Tatrabahnen sind aktuell defekt. Die Linken wollen die Verkehrsbetriebe in Potsdam damit beauftragen, die Bahnen in Kasachstan zu reparieren. Den Antrag hat der Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität allerdings abgelehnt.

Potsdamer Gesamtschülerin über Homeschooling : „Das geht an die Psyche“

Lian Beilstein geht derzeit in die 12. Klasse der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule. Sie ist froh, dass das Homeschooling endlich vorbei ist. Quelle: privat

Abirelevant“. Das ist das Wort, das Lian Beilstein in den vergangenen zwei Monaten dazu motiviert hat, sich zu Hause jeden Tag allein an ihren Schreibtisch zu setzen und Chemiebücher zu wälzen. Die 17-Jährige geht gerade in die 12. Klasse der Potsdamer Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule. Nach wochenlangem Homeschooling in ihrem Heimatdorf Ahrensdorf, einem Ortsteil von Ludwigsfelde, pendelt sie seit Montag wieder zum Unterricht nach Potsdam. Und Lian ist verdammt froh, dass der Heimunterricht endlich vorbei ist – denn der war für sie eine echte Qual.

FDP verhindert Wahl der Gleichstellungsbeauftragten

Es ist seit Monaten ausgemacht und unstrittig, dass die langjährige Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Potsdam, Martina Trauth (Linke), auch in den kommenden fünf Jahren dieses Amt weiter ausüben soll. Die förmliche Bestellung mit der Aufgabe scheiterte am Mittwochabend in der Stadtverordnetenversammlung jedoch kläglich – zumindest vorerst.

Das plant Ikea in der neuen City-Filiale in Potsdam

Die Vorbereitungen für die geplante Ikea-Filiale in der Brandenburger Straße laufen auf Hochtouren. Bis die schwedischen Möbel aber in die Innenstadt kommen, müssen sich Potsdamer noch etwas gedulden. Dennoch hat die Sprecherin des Unternehmens auf MAZ-Anfrage verraten, was die Kunden dort künftig erwartet und was in den Räumlichkeiten aktuell genau gemacht wird.

Rezepte vom Spitzenkoch: Diesmal gibt’s Schmorbraten

Schmorbraten Quelle: Christopher Wecker

Dosenravioli und Tiefkühlpizza als Hauptnahrungsmittel in der Krise? Das muss nicht sein. Christopher Wecker leitet eigentlich die Gourmetküche der Villa Kellermann am Heiligen See. Weil die geschlossen ist, kocht er gerade zu Hause und verrät exklusiv für MAZ-Leser einfache und gesunde Rezepte. Dieses Mal möchte Wecker zeigen, wie man zu Hause ein Stück Fleisch perfekt schmoren kann. Er findet es wichtig, sich mit dem Produkt das man isst, auseinander zu setzen – insbesondere, wenn es sich um ein Tier handelt.

Yoga hilft gegen Corona-Koller: Potsdamer Studios geben Kurse online – mit Videos

Direkt am Lehnitzsee in Potsdam liegt das Yoga-Studio „parApara“ Potsdam. Auszeit vom Alltag mit Seeblick, Verbindung von Natur und Yoga – das wollte Start-up-Gründer Hans-Christian Weber (40), als er das Studio voriges Jahr eröffnete. Jetzt hat er geschlossen. Seit Wochen. Coronakrise. Aber: Weber hatte einen Impuls. Er stellte das Konzept um und baute ein Potsdamer Online-Yoga-Studio auf. Damit ist er nicht allein, auch andere Potsdamer Yoga-Lehrer bieten Entspannung nun über neue Wege an.

Wieder Hickhack beim Potsdamer Synagogen-Projekt

Der Synagogen-Frieden zwischen der Synagogengemeinde und der Jüdischen Gemeinde hat offenbar nicht einmal zwei Wochen lang gehalten. Obwohl sich beide Gemeinden erst am 24. April im Beisein von Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) bei einer Pressekonferenz auf den Synagogen-Vorentwurf von Architekt Jost Haberland geeinigt haben, gibt es hinter den Kulissen nun erneut einen Zwist.

Tradition in Potsdam : Familie Grün ist zurück

Die Familie Grün wurde heute aufgebaut und wird am Sonntag (10.05.) um 10 Uhr feierlich übergeben Foto:Bernd Gartenschläger Quelle: Bernd Gartenschläger

Familie Grün ist zurück. Fast sieben Jahre fehlte die Familie an der Brandenburger/Ecke Lindenstraße – nun ist der Nachbau aufgestellt, wenn auch noch nicht offiziell eingeweiht worden. Ursprünglich sollte Familie Grün schon am 24. März feierlich wieder aufgestellt werden. Doch der Termin für den Aufbau ihrer Nachfolger wurde wegen der Corona-Pandemie und des kurz zuvor von den Behörden verhängten Kontaktverbots abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben.

