Potsdam

Noch ist die Situation in den Potsdamer Krankenhäusern beherrschbar, doch der Rettungsdienst rüstet sich für den Ernstfall. Wie der Leiter der Gefahrenabwehr und stellvertretende Feuerwehrchef, Rainer Schulz, auf MAZ-Anfrage bestätigt, hat der operative Krisenstab der Feuerwache nun festgelegt, wo sich in der Stadt bei einem Großeinsatz die Rettungswagen sammeln würden. „Um vorbereitet zu sein, haben wir den Parkplatz an der Verkehrswacht Pirschheide in den Hauptfokus genommen“, so Schulz. Alternativ sei zudem der Schirrhof an der Schiffbauergasse geprüft worden.

„Da können nicht 20 Rettungswagen vor dem Krankenhaus stehen“

Wie schnell der Ernstfall eintreten kann, habe kürzlich die Lage in Cottbus gezeigt, so Schulz. „Dort mussten ad hoc etwa 20 Patienten aus den Krankenhäusern verlegt werden. Für den Rettungsdienst vor Ort alleine nicht machbar.“ Mit dem Team in Potsdam könne man sechs bis acht Verlegungen gut bewältigen, „doch wenn zum Beispiel eine ganze Station im Krankenhaus von einen Tag auf den anderen leer geräumt werden muss, weil wir mehr Platz für Covid-Patienten brauchen, sind wir auf Unterstützung von außerhalb angewiesen“, sagt Schulz. „Und da können dann nicht 20 Rettungs- und Krankenwagen vor dem Krankenhaus stehen.“

Sieben Rettungs- und zwei Krankentransportwagen sowie drei Notarzteinsatzfahrzeuge seien normalerweise in Potsdam einsatzbereit, „darüber hinaus können wir noch auf das Team und vier Krankenwagen des DRK zurückgreifen“, erklärt Schulz. Braucht es mehr Kräfte würde das Ministerium alarmiert, das dann alle Rettungsteams in den umliegenden Regionen um Unterstützung bittet. „So läuft das bei allen Großeinsätzen, beispielsweise auch bei einem Waldbrand oder einem Chemikalienunfall auf der Autobahn. Und auch in den Fällen braucht es dann einen Sammelplatz, den sogenannten Bereitsstellungsraum“, erklärt Schulz.

Notfallplan liegt in der Schublade

Sollte also in Potsdam eine Großverlegung – ob nun auch Krankenhäusern oder auch aus Pflegeheimen – notwendig werden, würden sich nach aktuellem Plan alle Rettungskräfte mit ihren Fahrzeugen auf dem Parkplatz in der Pirschheide sammeln. „Von dort aus würde der Einsatz dann koordiniert werden, das heißt, jemand hat im Blick, wer welche Rettungswagen ankommt, wohin er soll und wann er gegebenenfalls wieder zurück ist“, so Schulz. „Auch Toiletten, Verpflegung und eine Desinfektion der Fahrzeuge könnten wir vor Ort sicherstellen.“ Bisher nur ein Szenario. „Doch in der aktuellen, oft sehr dynamischen Lage müssen wir vorbereitet sein und haben nun einen aktuellen Plan in der Schublade.“

Von Anna Sprockhoff