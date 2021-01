Potsdam

Corona ist allgegenwärtig, doch für sie ist der Rückzug ins Homeoffice keine Option: die Männer und Frauen, die ihren Job weiter vor Ort machen, weil es anders nicht geht – die an der Supermarktkasse sitzen und hinterm Lenkrad des Linienbusses, die im Krankenhaus, in der Kita und in der Pflege für andere da sind, Essen und Pakete ausliefern. Sie sind unsere Heldinnen und Helden der Krise. Die MAZ stellt einige von ihnen vor. Heute: Rosemari Pelger (59), die seit 20 Jahren Supermarktmitarbeiterin ist und im Corona-Jahr im Marktcenter an der Rewe-Kasse saß.

Frau Pelger, wie haben Sie die letzten Monate wahrgenommen?

Rosemari Pelger: Seit dem Frühjahr war es schwierig für mich: Einige Zeit hatte ich Angst vor dem, was noch kommt und wie die Krise ausgehen wird. Doch unsere Marktleitung hat schon sehr früh Hygienemaßnahmen gegen Corona ergriffen, weswegen ich mich von Anfang an sicher gefühlt habe.

Wann war die Pandemie Ihrer Erfahrung nach besonders schlimm?

Die Anfangszeit war am schlimmsten, auch wegen der Ungewissheit. Die Zeit der Hamsterkäufe war ermüdend, nach dem ersten Lockdown gab es zwar eine kurze Entlastung, aber dann ging es eigentlich schon wieder los.

„Maskenverweigerer sind vereinzelt vorgekommen“

In Ihrem Markt wurden schon früh Hygienemaßnahmen eingeführt. Wie hat die Kundschaft damals darauf reagiert?

Die Kunden waren begeistert. Ich hatte Menschen an meiner Kasse, die in der Nähe des Hauptbahnhofs wohnen, aber bei uns einkaufen gegangen sind, weil sie sich so wohlgefühlt haben.

Sind Sie in den letzten Monaten auch auf Maskenverweigerer gestoßen?

Maskenverweigerer sind vereinzelt schon vorgekommen. Es gibt bei uns im Markt aber auch ein paar Kunden, die einen Attest haben und ohne Maske einkaufen dürfen. Sie werden schief angeguckt, weil andere Kunden von dem Attest natürlich nichts wissen.

Rosemari Pelger arbeitet in dem Rewe-Markt von Siegfried Grube im Marktcenter. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wie war das für Sie, plötzlich den ganzen Tag eine Maske zu tragen?

Ich fühle mich wohl damit, eine Maske zu tragen. Am Anfang haben nur wir Supermarktmitarbeiter Masken getragen, dann die Kundschaft und später haben wir die Plexiglasscheiben dazu bekommen. Manchmal ist das zwar zu viel für die Verständigung, weil man die Kunden nicht versteht, aber wir haben uns angepasst. Das Plexiglas hat mir noch mehr Sicherheit gegeben, weil man sich vorher doch mal zum Kunden vorgebeugt hat. Durch die Plexiglasscheibe war der Abstand besser gegeben.

„Ich habe eher Angst mich in der Tram anzustecken“

Haben Sie auch Angst, sich während der Arbeit anzustecken?

Es wäre gelogen, wenn ich nein sagen würde. Aber ich habe mit mir ausgemacht, dass ich alles Mögliche tue, um eine Ansteckung zu verhindern: also Hände desinfizieren und Abstand halten. Ich habe eher die Angst mich während der Rush Hour in der Tram anzustecken, als bei uns im Rewe-Markt.

Sorgen Sie sich davor, das Virus in Ihre Familie zu tragen?

Fast meine ganze Familie hat systemrelevante Jobs. Das Verständnis ist bei uns größer: Wir halten alle den Sicherheitsabstand ein, weil wir es von der Arbeit nicht anders kennen. Wir haben auch die Umarmungen zur Begrüßung weggelassen, weil wir wissen, dass wir wichtig für die Gesellschaft sind.

Apropos Systemrelevanz: Im ersten Lockdown wurde für die systemrelevanten Berufsgruppen geklatscht.

Genau, es wurde geklatscht und dann hat man uns vergessen – obwohl wir am Anfang noch die Helden des Alltags waren. Egal, was noch kommen mag, wir werden trotzdem da sein und unser Bestes geben.

Das Klatschen sollte eine Form der Wertschätzung sein. Haben Sie diese auch im Alltag gespürt?

Wir haben am Anfang der Pandemie durch unsere Kunden unheimlich viel Wertschätzung erfahren. Wir haben Geschenke bekommen, zum Beispiel Schokolade, Gebäck, Karten und Obstkörbe. Das ging unter die Haut.

„Wir leben in einem Land, in dem niemand hamstern muss“

Kommen solche Gesten auch jetzt noch vor?

Gesten der Wertschätzung kommen momentan vereinzelt vor. Erst vor einigen Tagen habe ich von einem Kunden Schokolade bekommen, die haben wir unter den Kollegen verteilt. Solche Gesten geben uns das Gefühl, dass man uns wahrnimmt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel erwähnte im März unter anderem Supermarktkassierer in einer Fernsehansprache. Wie finden Sie diese Unterstützung?

Diese Unterstützung gefällt mir extrem gut. Es zeigt uns, dass wir auch auf der höheren Ebene wahrgenommen werden. Das ist für mich auch eine Form der Wertschätzung. Ich möchte aber dazu sagen, dass wir ein ganzes System sind: Von dem Hersteller, Erzeuger über die Lieferanten bis zu unseren Lagermitarbeitern, die alle Regale auffüllen. Es ist eine ganze Kette und man kann nicht nur die Kassierer hervorheben. Jeder einzelne leistet seinen Beitrag. Wie hatten dank dieser Kette nie echte Engpässe, selbst als Leute Toilettenpapier gehamstert haben.

Hamsterkäufe waren besonders im ersten Lockdown ein Phänomen. Ist das Hamstern in Krisen-Zeiten eigentlich nötig?

Wir leben in einem Land, in dem niemand hamstern muss. Es hat noch nie einen Zeitpunkt gegeben, wo unsere Warenversorgung nicht gewährleistet war. Kurzzeitig haben die Hamsterkäufe Lücken rein gerissen, die nicht so schnell wieder gefüllt werden konnten – aber das hat sich schnell eingependelt.

Welche Waren – neben Toilettenpapier und Desinfektionsmittel – kaufen die Kunden seit Corona vermehrt ein?

Die Kunden kaufen vor allem lang haltbare Waren ein: beispielsweise Nudeln, Reis und viele Dosenwaren. Auch Tiefkühlprodukte und Pizza sind häufig dabei.

„Ich fühle mich momentan auch ohne Impfung sicher“

Schauen wir voraus: Inzwischen gibt es die Corona-Impfung, wenn auch noch nicht für alle. Werden Sie sich impfen lassen?

Ich mache eine Impfung abhängig von den nächsten Entwicklungen, also beispielsweise den Infektionszahlen. Die Maßnahmen, die an meinem Arbeitsplatz gelten und die ich persönlich befolge, sind für mich ausreichend. Ich fühle mich momentan auch ohne Impfung sicher.

Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft?

Mein größter Wunsch ist, dass dieser Wahnsinn ein Ende nimmt und, dass die Maske weg fällt. Ich wünsche mir auch, dass in der Gesellschaft die Wichtigkeit unserer Tätigkeit hängen bleibt. Alles was so leicht und einfach aussieht, ist mit Anstrengung, Schweiß und Fleiß verbunden. Den Markt hübsch zu präsentieren und die Waren aufzufüllen, sollte nicht für selbstverständlich genommen werden. Es wäre schön, wenn ein bisschen mehr Anerkennung für unsere Tätigkeit gezeigt wird.

Von Alisha Mendgen