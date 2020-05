Konkrete Vorschläge: So könnte die Rückkehr zur Potsdamer Normalität gelingen

Potsdam/Berlin

Der Vorsitzende der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung, Pete Heuer ( SPD), fordert einen neuen, klareren Fahrplan für das Ende der Corona-Maßnahmen. In einem Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder, das der MAZ vorliegt, spricht er sich für mehr Vertrauen in die Bürger und für einen „qualitativ gut begründeten Zeitpunkt, wann die Maßnahmen der Eindämmung beendet werden“ aus.

„Die Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben eindrucksvoll Wirkung und ihre Richtigkeit bewiesen“, schreibt Heuer. So seien Schulschließungen, Veranstaltungsverbote und Ausgangsbeschränkungen gut und richtig gewesen, die Zahl der Neuinfektionen mit dem SARS-Cov2-Virus sei gesunken. Nun müsse es, so Heuer, darum gehen, „die Akzeptanz für die Eindämmungsmaßnahmen soweit aufrecht zu halten, dass wir das sichere Ende der Pandemie in Deutschland vielleicht bereits in einigen Wochen erreichen können.“ Dafür sieht der Potsdamer Stadtpräsident das aktuelle Vorgehen aber offenbar als falschen Weg an: „Ob Sie das mit seitenlangen Detailregelungen erreichen, in denen branchenweise und oft nicht nachvollziehbare gestaffelte Pauschalverbote in einem unübersichtlichen Klein-Klein enden, wage ich zu bezweifeln.“ Es sei an der Zeit, „das Dickicht konsequent zu lüften“. Allerdings seien für die Kinderbetreuung weiter gesonderte Festlegungen nötig.

Pete Heuer stellt wertekodex für SVV vor Foto:Bernd Gartenschläger Quelle: Bernd Gartenschläger

Dafür macht Pete Heuer verschiedene Vorschläge. Er wünscht sich einen klar definierten Mindestabstand, den Menschen in der Öffentlichkeit einhalten müssen – und zwar strafbewehrt, also von Polizei oder Ordnungsamt zu überprüfen und gegebenenfalls zu sanktionieren. Wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, empfiehlt Heuer das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, außerdem sieht er Regeln zur Desinfektion von Kontaktgegenständen wie Einkaufswagen und Haltegriffen, aber auch Tische, Räume und Umkleiden als Lösung an.

Alles öffnen, wenn die Maßnahmen stimmen

Wenn diese Maßnahmen eingehalten würden, sieht Pete Heuer keinen Grund, Betriebe und Läden weiter geschlossen zu halten: „Alle Betriebe und Einrichtungen und alle Formen des gesellschaftlichen Lebens, die diese unverzichtbaren beiden Regelungen der Kontaktsperre einhalten, sollen grundsätzlich von gesonderten Verboten und Untersagungen – im Zweifel anhand eines entsprechenden konzeptionellen Nachweises – ausgenommen sein.“

Mit diesen Forderungen steht der SVV-Vorsitzende nicht allein. Immer wieder hatten in den vergangenen Tagen Unternehmer in Potsdam für die Wiedereröffnung ihrer Branchen demonstriert: Gastronomen, Reisebüro- und Fitnessstudio-Betreiber sorgen sich um die Zukunft ihrer Geschäfte – und ihrer ganzen Branche. Bei einer Protestaktion Potsdamer Gastronomen hatte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) Unterstützung signalisiert, auch der MAZ gegenüber gab es Andeutungen aus dem Rathaus, dass gemeinsam mit der Landesregierung eine Lösung gesucht wird.

Die Brandenburger Landesfraktion der CDU schlägt in einem Positionspapier vor, zunächst Außenbereiche von Gaststätten zu öffnen – Oberbürgermeister Schubert wirft die CDU allerdings „Lippenbekenntnisse“ vor. Das Potsdamer Hotel- und Gaststättengewerbe brauche „jedwede Unterstützung“, schreibt die Partei auf Twitter mit Verweis auf das eigene Positionspapier. Eine ähnliche Lösung kann sich offenbar auch die Potsdamer Linke vorstellen. So denkt der Linken-Stadtverordnete Sascha Krämer ebenfalls auf der Kurznachrichtenplattform Twitter öffentlich über die Öffnung der Außengastronomie nach.

Er habe, so Krämer, mit verschiedenen Gastronomen gesprochen. „Die würden es gut finden“, sagte er am Sonntag auf MAZ-Anfrage. Dafür müsse man nun unkonventionell denken. Und auch für die anderen betroffenen Branchen müssten Lösungen gefunden werden, etwa Trainingszeitfenster für Fitnessstudios.

Und auch von der AfD gibt es Rückhalt für die Gastronomen. Die Stadtfraktion schreibt auf Facebook, sie unterstütze „die Forderung nach schrittweiser Aufhebung der unverhältnismäßigen, freiheitsbeschränkenden Maßnahmen“, dazu veröffentlicht sie Bilder von der Protestaktion „Leere Stühle“ vor dem Landtag. Das wiederum schmeckt aber nicht jedem Bar- und Restaurantbetreiber. „Ich spreche im Namen vieler Gastronomen, wenn ich sage, dass wir diesen Heinis mit unserem Protest keine Plattform bieten wollen“, sagt ein Sprecher der Gastronomen aus der Dortustraße.

Von Saskia Kirf