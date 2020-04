Schubert will nach Kritik engmaschiger informieren

Potsdam

Die Krisensituation in Potsdam sorgt dafür, dass die übliche Kontrolle und Mitwirkung der Stadtverordnetenversammlung gerade deutlich eingeschränkt ist. Das kritisieren auch einige Stadtpolitiker, die noch enger informiert oder in die laufenden Entscheidungen eingebunden werden wollen. Nun hat Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) auf den Druck der Fraktionen reagiert.

Tägliche Telefonkonferenzen ab Freitag mit Fraktionschefs

Er kündigte am Freitag auf Anfrage der MAZ Verbesserungen gegenüber der bisherigen Kommunikation mit den Fraktionen an. So habe mit den Fraktionschefs vereinbart, „dass aufgrund der jetzt aktuell angespannteren Situation, wir ab heute täglich die Möglichkeit für eine Telefonschalte schaffen. Das schafft die Möglichkeit einer Konsultation“, so Schubert.

Bislang gab es seit Lagebeginn wöchentliche Telefonkonferenzen. Er habe außerdem angeboten „noch engmaschiger als täglich zu informieren und einen täglichen Lagebericht für die Fraktionsvorsitzenden zu versenden.“ Bisher habe er von den Fraktionen Unterstützung erfahren, die ihm und dem Stab „den Rücken für teilweise schwere Entscheidungen gestärkt“ habe, sagte Schubert.

Im Lagestab treffen Behörden und Verwaltung die Entscheidungen

Eine direkte Einbindung der Politiker in den Stab lehnt Schubert ab. „Der Lagestab ist ein operatives Entscheidungsgremium, vergleichbar mit operativen Stäben bei Bränden, Munitionsbergung oder Katastrophen. In einem solchen Stab liegt die Entscheidungsverantwortung auf allen staatlichen Ebenen bei der Verwaltungsebene oder der nach Gesetz zuständigen Behörde“, erklärte er.

Daniel Keller, Fraktionschef der Potsdamer SPD, stimmte zu, dass das Handeln „bei der Verwaltung und hier im Krisenstab bleiben“ müsse. „Bei einer noch dynamischeren Entwicklung“ könne eine Beteiligung von Stadtverordneten im Krisenstab zur schnelleren Information allerdings „eine Option“ sein.

Kritik kam von einzelnen Stadtverordneten

Zuvor hatte etwa Matthias Finken ( CDU) auf Facebook bemängelt, „dass die Stadtverordneten nur zuschauen dürfen und lediglich nachträglich informiert werden. Krisenmanagement besteht jedoch auch aus der Mitwirkung der gewählten Vertreter der Bürger.“

Der fraktionslose Stadtverordnete Andreas Menzel ( BVB/Freie Wähler) kritisierte am Freitag, dass der Oberbürgermeister nur die Fraktionschefs einbinde. Schubert sei „gut beraten jeden Stadtverordneten zu informieren und gemäß der Kommunalverfassung zu beteiligen.“

Auch oppositionelle CDU stützt Schubert in der Krise

In einer Pressemitteilung erklärte die Potsdamer CDU am Freitag: Die Informationspolitik des Rathauses war suboptimal, ein Fotoshooting sicherlich in dieser Situation deplatziert, das weiß auch der Oberbürgermeister. Maßgebend ist jedoch für uns seine Zusage, die Informationspolitik nicht zu ändern, sondern auch die Stadtverordneten besser mit einzubinden.“

Auch in ihrer Rolle als Oppositionspartei wolle man dem Oberbürgermeister in „zur Bewältigung der Krise auch weiterhin kritisch zur Seite stehen.“

Linke will Verfahren für wichtige Beschlüsse

Die Potsdamer Linke erklärte auf MAZ-Anfrage, dass auch in der Krise „die Stadtpolitik und die Demokratie handlungsfähig bleiben müssen.“ Es sei aber klar, „dass der unmittelbare Handlungsdruck aktuell auf der Exekutive lastet.“

Die Partei forderte von der Verwaltung bis zum nächsten Hauptausschuss zudem ein Verfahren, wie die Stadtverordneten die wichtigsten politischen Beschlüsse abseits von den Corona-Entscheidungen noch vor der Sommerpause fassen können.

