Hat die neue Corona-Virus-Variante auch Potsdam schon erreicht? In Berlin ist die deutlich ansteckendere Mutation aus England in der vergangenen Woche erstmals nachgewiesen worden, nun stellt sich die Frage: Könnte die Virus-Mutation auch in Potsdam dafür verantwortlich sein, dass die Corona-Neuinfektionen trotz Lockdown kaum sinken? Die Antwort: Wir wissen es nicht. Fest steht nur: „Bisher wurden im Land Brandenburg noch keine Fälle mit den mutierten Virus-Varianten gemeldet“, erklärt Ministeriumssprecher Gabriel Hesse auf MAZ-Anfrage.

Das Problem: Die Suche nach der Corona-Mutation ist kompliziert – und erfolgt deswegen nicht systematisch. Im gesamten Land Brandenburg gibt es laut Hesse aktuell „keine entsprechenden Laborkapazitäten“, sodass die Untersuchungen außerhalb des Landes durchgeführt werden müssen. Dennoch seien die Gesundheitsämter angehalten, „insbesondere in Ausbruchssituationen an die Möglichkeit einer Beteiligung dieser Virus-Mutationen zu denken und entsprechende Untersuchungen (Genomsequenzierungen) zu veranlassen“.

Gesundheitsamt gibt keine Tests auf die Mutation in Auftrag

In Potsdam geschieht dies bisher allerdings nicht – zumindest werden vom Gesundheitsamt keine entsprechenden Analysen veranlasst. „Das Gesundheitsamt gibt die Tests nicht in Auftrag und erhält lediglich die Befunde“, erklärt Stadtsprecher Jan Brunzlow. Vorgaben zu Tests und Teststrategien seien laut Brunzlow Aufgabe des Bundes oder des RKI. Bei den begrenzten Laborkapazitäten sei nur ein abgestimmtes Verfahren auf Bundes- bzw. Landesebene sinnvoll.

Auch das städtische Klinikum „ Ernst von Bergmann“ kann in seinem hauseigenen Labor keine sogenannten Sequenzierungsanalysen durchführen, um der Mutation auf die Schliche zu kommen. Zumindest noch nicht. Doch „wir prüfen“, so Sprecherin Damaris Hunsmann, „wie das in unserem Labor umgesetzt werden könnte“.

Die Virus-Mutation B117 Die neue Coronavirus-Mutation B117 könnte der Grund sein, warum in Großbritannien die Zahl der täglichen Neuinfektionen seit Wochen stark steigt. Im September ist diese neue Virus-Variante auf der Insel erstmals aufgetaucht, im Dezember wurde sie erstmals vermeldet und hat sich dort seitdem zum dominierenden Virusstamm entwickelt. Inzwischen ist die Mutation auch in zahlreichen anderen Ländern nachgewiesen worden. Diese neue Variante unterscheidet sich in 23 Mutationen von der ersten bekannten Coronavirus-Variante aus Wuhan und es wird vermutet, dass sie um 50 bis 70 Prozent ansteckender ist. Die gute Nachricht: Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass diese Virus-Variante schwerere Krankheitsverläufe verursacht, und auch die Impfungen sind nach aktuellen Kenntnisstand auch gegen diese Virusvariante wirksam.

Es gebe unterschiedliche Sequenzierungsverfahren, die jeweils andere technische und personelle Voraussetzungen erfordern. Von heute auf morgen sei die zusätzlich Analyse nicht umsetzbar: Es müsste speziell ausgebildetes Personal eingestellt, außerdem zusätzliche Rechentechnik und womöglich auch zusätzliche Räume geschaffen werden. Auch die Anschaffungskosten für diagnostische Geräte könnten stark variieren. „Daher prüfen wir ebenfalls die Möglichkeit von Kooperationen mit externen Partnern“, so Hunsmann.

Unklar ist derzeit auch noch, wer die notwendigen Investitionen sowie aufwendigeren Tests bezahlt. „Die Bundesregierung möchte wohl Labore dazu verpflichten, gezielt nach Virusmutationen zu suchen, und stellt dafür wohl 200 Millionen Euro zur Verfügung“, so Hunsmann. Weitere Informationen liegen dem Klinikum dazu aktuell allerdings nicht vor.

Von Anna Sprockhoff