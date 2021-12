Potsdam

Am letzten Tag des Jahres hat es der Dezember 2021 doch noch zum Corona-Rekordmonat gebracht: Seit Beginn der Pandemie im März 2020 wurden in Potsdam innerhalb eines Monats noch nie so viele Corona-Fälle gemeldet wie im Dezember 2021: Das Robert-Koch-Institut (RKI) bestätigte 2721 Corona-Fälle in den vergangenen Tagen.

Insgesamt wurden in Potsdam bisher 13.944 bestätigte Corona-Fälle registriert.

Die wichtigsten Zahlen am Freitag

► Neuinfektionen: 85 – sechs mehr als im vergangenen Jahr zu Silvester

Auch heute legt das Robert-Koch-Institut (RKI) Wert darauf zu betonen, dass bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten ist, dass die Test- und Meldeaktivität derzeit geringer ist, „die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten“.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 258,6 (Vortag: 268,0)

Das vergangene Corona-Jahr wurde in Potsdam mit einer Inzidenz von 175,2 abgeschlossen.

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg liegt am heutigen Freitag bei 3,6.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: Am Donnerstag ist die Zahl der Menschen die aufgrund einer Covid-19-Infektion in einem Krankenhaus behandelt werden gesunken: 43 Corona-Patienten waren gestern auf stationäre medizinische Hilfe angewiesen, 14 Personen lagen auf der Intensivstation.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Die Polizei rechnet trotz Böllerverbot mit vielen Einsätzen und Notfallanrufen. Im vergangenen Jahr waren in Brandenburg rund 750 Polizistinnen und Polizisten in 150 Streifenwagen zu Silvester und Neujahr landesweit im Einsatz. In diesem Jahr könnte es laut Polizei ähnlich aussehen. Der Zoll hat zum Jahresende bei Grenzkontrollen verstärkte Käufe von Feuerwerk in Polen ausgemacht. „Der Jahreswechsel ist einer der Schwerpunkte im Einsatzkalender“, erklärte der Sprecher des Polizeipräsidiums, Mario Heinemann, in Potsdam. Die Polizei orientiert sich an den Zahlen vom vergangenen Jahr in der Corona-Pandemie, wo den Angaben zufolge etwa 700 Notrufe eingingen und zwischen 500 und 600 Einsätze stattfanden.

► Einen Einsatz hatte die Polizei bereits gestern Abend. Grund war jedoch nicht verbotenes Feuerwerk, sondern eine unangemeldete Versammlung von Gegnern der Corona-Maßnahmen. Knapp 150 Menschen versammelten sich kurz nach 19 Uhr weit verstreut gegenüber dem Rathaus, das von Polizei und Ordnungsamt abgeschirmt wurde. Die „Spaziergänger“ zogen dann in kleinen und kleinsten Gruppen durch Nebenstraßen der Nauener Vorstadt. Das gilt aber auch als Versammlung, auch wenn die „Spaziergänger“ es partout nicht so nennen wollten. Die Polizei sah das jedoch anders, so dass es einige Diskussionen gab.

► Corona-Regeln in Potsdam: Mit wie vielen Freunden darf ich mich Silvester treffen? Wo und womit darf ich böllern? Und wo kann ich mich testen lassen? Die MAZ erklärt hier, worauf Potsdamer heute achten müssen, um 2022 sicher zu begrüßen.

► Booster ist der Renner: Die aktuelle Impfstatistik der Stadt Potsdam beweist, die Potsdamer und Potsdamerinnen nehmen das Impfangebot in den beiden Testzentren weiterhin an: Am Mittwoch, 29. Dezember, wurden in den Impfstellen 1390 Personen geimpft, davon waren 1133 Auffrischungsimpfungen. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden seit Eröffnung der Impfstellen am 8. bzw. 10. Dezember insgesamt über 22.200 Impfungen durchgeführt. Davon waren zwölf Prozent Erstimpfungen, zwei Prozent Zweitimpfungen und 86 Prozent Auffrischungsimpfungen. Auch heute haben die beiden Impfzentren geöffnet. Termine gibt es unter www.potsdam.de/impfen.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

Die Stadt Potsdam hat gestern keine aktuellen Zahlen zum Infektionsgeschehen in den verschiedenen Altersgruppen veröffentlicht. Den aktuell Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums zufolge sind die Werte im Vergleich zum Vormonat jedoch in allen Altersgruppen gesunken.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am frühen Morgen immer auf dem neuesten Corona-Stand mit dem MAZ-Corona-Newsblog für Potsdam.

Von MAZonline