Als im März der erste schwerkranke Corona-Patient in Brandenburg an der Havel ins Krankenhaus kommt, ist Frederik Grosse mittendrin. Der 36 Jahre alte Potsdamer arbeitet seit vier Jahren als Internist im städtischen Klinikum und es dauert nicht lange, bis auch er den ersten Covid-Patienten behandelt, bald regelmäßig Schichten auf der Corona-Station schiebt. Er weiß: Sein Risiko, sich mit dem Virus zu infizieren, ist groß. Also schützt er sich so gut es irgendwie geht, achtet penibel auf alle Hygieneregeln – vergeblich. An Ostermontag fühlt er sich irgendwie komisch, in der Nacht zu Dienstag bekommt er Schüttelfrost, am Donnerstag hat er Gewissheit: Er ist Corona-positiv.

Acht Monate später sitzt Frederik Grosse im Wohnzimmer seines Potsdamer Reihenhauses am Esstisch, er sieht ein bisschen müde aus – „bin ich auch“, gesteht er, „aber ist das mit zwei kleinen Kindern und einem anstrengenden Job nicht normal?“ Er weiß, Dauer-Erschöpfung – das sogenannte Fatigue-Syndrom – kann eine Folge der Corona-Infektion sein, doch Frederik Grosse ist zuversichtlich: „Ich hab das überstanden.“

Nach wenigen Tagen kam das Fieber zurück

Eine Woche hat er im April mit den Symptomen der Krankheit zu kämpfen, „dann ging es mir wieder gut“, sagt er. Trotzdem jagt auch ihm das Virus Angst ein, „vor allem, als ich sechs Tage nach der Infektion, als eigentlich schon wieder alles gut war, doch noch mal Fieber bekommen habe.“ Als Arzt weiß er: Das ist ungewöhnlich, ein Zeichen dafür, dass „da irgendwo im Körper doch noch eine schlimmere Entzündungsreaktion in Gange ist“. Doch Grosse hat Glück: Nach zwei Tagen ist das Fieber wieder verschwunden.

Der Familienvater hat weder Husten noch Schnupfen, keine Atemnot, keinen Geruchsverlust, „nur Fieber, Kopf- und Rückenschmerzen“. Zuhause isoliert er sich – „so gut das bei zwei kleinen Kindern eben geht“, seine Frau hat ein bisschen Husten, die Kinder sind symptomfrei – einen Test macht keiner der drei. Am Schlimmsten quält sie am Ende die Quarantäne. Und wenn Frederik Grosse es nicht besser wissen würde, könnte er sagen: Corona? Das war nicht schlimmer als Grippe.

„Corona ist eben keine Grippe“

Doch im Klinikum erlebt der Mediziner gerade jetzt – mitten in der zweiten Welle – täglich das Gegenteil. Die Krankheitsverläufe seien oft noch viel schwerer als im Frühjahr, die Patienten seien jünger, die Zahlen höher, die Belastung für die Kliniken sei deutlich größer. „Corona ist eben keine Grippe“, sagt er. „Und niemand kann mit Sicherheit sagen, wer nach einer Corona-Infektion welchen Verlauf haben wird.“

Dass er es hinter sich hat, in seinem Blut auch acht Monate nach der Infektion noch immer Antikörper gegen das Virus nachweisbar sind, macht ihn ruhiger im täglichen Einsatz an der Corona-Front. „Vorsichtig bin ich trotzdem noch“, sagt er, „wer weiß.“ Zu viel sei an diesem Virus noch immer rätselhaft, zu wenig wirklich sicher. Das erlebt er auf den Covid-Stationen Tag für Tag.

Von Anna Sprockhoff