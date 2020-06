Potsdam

Es herrscht Hochbetrieb im Blu am Donnerstag. Die letzten Vorbereitungen laufen, bevor das Sport- und Freizeitbad am Samstag wieder nach dreimonatiger Corona-Zwangspause seine Türen öffnet – und sich so einiges im Vergleich zum gewohnten Schwimmbadbesuch ändert.

Spricht man mit Badleiter Björn Meding darüber, weiß der 47-Jährige gar nicht, wo er anfangen soll. „Es können nur die Besucher ins Blu, die sich über die Webseite ein Ticket gekauft und ein entsprechendes Zeitfenster für ihren Besuch ausgesucht haben“, sagt der Badleiter.

Dadurch, dass nur 507 Menschen gleichzeitig im Blu sein dürfen, haben die Mitarbeiter auch die Zahl der Schließfächer verringert. Das soll vor allem für mehr Platz jeden einzelnen Besucher sorgen. Quelle: Fabian Lamster

In Zahlen heißt das, dass maximal 507 Potsdamer gleichzeitig im Blu sein dürfen. Alle Bereiche können öffnen. Das bedeutet, dass 267 Menschen gleichzeitig im Sportbad sowie jeweils 120 im Familien- und Saunabereich sein dürfen. Jeder Besucher darf maximal drei Stunden im Blu bleiben. Lediglich die Tribüne im Sportbereich und zwei Saunen sind gesperrt.

Wochenlanges Warten auf Desinfektionsmittelspender

Die Zahlen sind das Ergebnis wochenlanger Planungen, aus denen auch ein spezielles Hygienekonzept hervorgegangen ist. Damit Besucher den Sicherheitsabstand von mindestens anderthalb Metern einhalten, kleben ab Samstag etliche Hinweismarkierungen im gesamten Areal der Schwimmhalle, die Mitarbeiter am Donnerstag schon fleißig anbringen.

Fast schon sehnsüchtig wartet Björn Meding auf die Lieferung von 22 Desinfektionsmittelspendern, die kontaktlos die Flüssigkeit auf den Händen verteilt. Schon vor Wochen hatte das Blu diese bestellt. Aufgrund der enormen Nachfrage verzögerte sich die Lieferung, die nun kurz vor der Wiedereröffnung am Samstag eintreffen soll.

Tina Karschau und Mario Waßmann sind am Donnerstag fleißig dabei, Abstandsmarkierungen im Sportbadbereich anzubringen. Quelle: Fabian Lamster

Warum sich Besucher keine Sorgen um ihre Gesundheit machen müssen

Wie viele Menschen dann überhaupt das Blu aufsuchen, weiß Björn Meding nicht. Was er weiß: Dass diese sich keine Sorgen um ihre Gesundheit machen müssen, wenn sie gesund sind und sich an die Corona-Regeln halten. „Das Chlor im Wasser desinfiziert. Außerdem sorgt unsere Lüftung für Bewegung in der Luft, mit der wir Feuchtigkeit verdrängen“, sagt der Badleiter.

Gleichzeitig werden Türklinken und Bänke mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert, auch die Grundreinigung des Blus am Morgen und Abend erfolge noch gründlicher als sowieso schon, so der Badleiter.

Im Sportbad dürfen sich ab Samstag insgesamt 120 Menschen gleichzeitig aufhalten. Auf Bahnlinien im Wasser wird bis auf Weiteres verzichtet, um allen Besuchern möglichst viel Platz im Schwimmbecken zu bieten. Quelle: Fabian Lamster

Legionellenbefall im Blu in Corona-Pause beseitigt

Im Zuge der Corona-Pause konnten die Mitarbeiter auch den Legionellenbefall beseitigen, der die Betreiber seit Oktober 2019 beschäftigte.

Änderungen im Sport- und Saunabereich Sauna-Besucher können nur auf drei von fünf Saunen zurückgreifen. Außerdem stehen lediglich Schwitz-Saunen ab 80 Grad zur Verfügung. Aufgüsse entfallen. Darüber hinaus können sie lediglich drei statt vier Stunden dort verweilen. Dadurch sinken die Preise. Erwachsene zahlen 14 (statt 19) Euro, Kinder 9 (statt 12) Euro, Kleinkinder 2 Euro. Eine Familienkarte für vier Personen kostet 28 (statt 38) Euro. Zudem war es den Sauna-Besuchern vor den Corona-Bedingungen möglich, den Sportbad- und Familienbereich zu betreten. Das ist nun aufgrund der Besuchergrenzen nicht mehr möglich. Damit sich zu viele Besucher im Sportbad sammeln, können sie dort nur zwei Stunden in einem Zeitfenster von drei Stunden schwimmen. Wer sich zwischen 9:30 und 12:30 Uhr ein Ticket kauft, kann von 9:30 bis 11:30 Uhr oder genauso von 10:30 bis 12:30 Uhr schwimmen gehen.

Deren Ursprung bleibt fraglich. „Der Keim ist raus, aber ein Gutachter beschäftigt sich weiter damit, wo dieser hergekommen ist“, sagt Björn Meding.

Seiner Meinung nach könne dieser auch auf Vorgehensweisen beim Bau zurückzuführen sein. Er schließt nicht aus, dass etwas an der Dämmung oder an der Länge der Trinkwasserleitungen verändert werden muss, wenn sich herausstellt, dass diese den Legionellenbefall herbeigeführt haben.

Etliche Markierungen bringen die Mitarbeiter in der gesamten Halle an, damit sich keine Menschengruppen bilden und der Mindestabstand von anderthalb Metern für jeden sichtbar ist. Quelle: Fabian Lamster

„Wir wollen, dass alle Potsdamer gesund bleiben“

Nach Wochen der Zwangspause freuen sich vor allem auch die rund 50 Beschäftigen im Blu, dass ihre Arbeitsstätte wieder öffnen kann.

Viele von ihnen tauschen sich am Donnerstag vor Ort aus und sensibilisieren sich für die Hygienemaßnahmen, die ab Samstag gelten. „Wir machen das nicht, um die Potsdamer zu schikanieren, sondern dafür, damit alle gesund bleiben. Wir können nichts dafür“, betont Björn Meding.

Im Familienbereich des Blus können sich ab Samstag insgesamt 267 Menschen gleichzeitig aufhalten. Quelle: Fabian Lamster

Das macht er auch deshalb, weil es in den Strandbädern in Templin und Babelsberg nach der Öffnung vereinzelt Besucher gegeben hat, die Hygieneregeln missachteten und aggressiv wurden, als Mitarbeiter sie darauf ansprachen.

Blu-Leiter gespannt auf den 15. Juni

Vor allem der Mund-Nase-Schutz erhitzt noch immer die Gemüter mancher Potsdamer. Auch dieser ist im Blu ab Samstag Pflicht. Zumindest dort, wo sich Menschen begegnen, also im Eingangsbereich und in den Umkleidekabinen. „Unter der Dusche und im Sport- und Freizeitbereich muss die Maske natürlich nicht getragen werden“, sagt der Badleiter des Blu.

Überall dort, wo Menschen im Blu außerhalb der Schwimmbecken sich begegnen können, herrscht im Blu Maskenpflicht. Quelle: Fabian Lamster

Er ist froh, dass es endlich wieder losgeht. Und ist nicht nur auf den Samstag, sondern genauso auf den 15. Juni gespannt. Dann berät sich die Landesregierung Brandenburgs und stellt die Corona-Regeln für die kommenden Wochen vor.

„Diese könnten zwar dazu führen, dass wir das am Samstag gestartete Hygienekonzept wieder ändern müssen, aber das ist dann so. Hauptsache, das Blu kann wieder dauerhaft geöffnet sein“, sagt Björn Meding.

Von Fabian Lamster