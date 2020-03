Die Kneipen haben zu, also ab zur privaten Party? Am besten sogar mit Absicht anstecken? Bloß nicht, sagen alle Experten. In Potsdam feiern trotzdem vor allem junge Menschen auf engstem Raum zusammen. Die Stadtverwaltung findet klare Worte dafür und kündigt an, im Zweifel an öffentlichen Plätzen durchzugreifen.