Rezept vom Spitzenkoch: Spargelsuppe – „fast noch schöner als der gekochte Spargel“

Wir befinden uns aktuell nicht nur in der Corona Zeit, sondern glücklicherweise auch in der Spargelzeit. Diese erfreut sich in ganz Deutschland großer Beliebtheit, aber ganz besonders Brandenburg ist für die ausgezeichnete Spargelqualität, zum Beispiel des Beelitzer Spargels, bundesweit bekannt.

In meinem Kopf habe ich viele Ideen für neue Spargelgerichte gesammelt, die ich so gerne in der schönen Küche der Villa Kellermann für Sie zubereiten würde. Mal sehen, ob es diese Saison noch dazu kommt. Immerhin habe ich hier die Möglichkeit, Ihnen ein leckeres Rezept für eine weiße Spargelcremesuppe zu zeigen, welches sich super nachkochen lässt und für Spargelliebhaber genau das Richtige ist.

Wenn die Gäste nur noch Spargel wünschen

Sobald der erste Spargel auf dem Feld gestochen wurde und die Spargelstände das Stadtbild prägten, wollen die Gäste nichts anderes als Spargel. Das war schon damals in meiner Ausbildung so. Egal ob mit Schinken, Rührei, Kartoffeln, Schnitzel, Steak, oder einfach mit Hollandaise, zur Vorspeise als Salat oder als Suppe. Gefühlt geht kein Gast ohne Spargel gegessen zu haben.

Das Schöne an dem Posten, der für die Suppen zuständig ist, in meinem Fall war es damals der Entremetier, dass nach dem Schälen von über 100 Kilogramm Spargel pro Woche eine große Menge an Spargelschalen anfiel, die sich hervorragend zum Herstellen der Spargelsuppe eignete. So konnte ich das Rezept für meine Spargelsuppe perfektionieren.

Für mich persönlich ist eine wunderbar cremige und trotzdem leichte Spargelsuppe mit einer angenehmen Säure und Salzigkeit fast noch schöner als der gekochte Spargel an sich. Aber auch nur fast.Diese Woche gab es bei uns zu Hause Spargel und da kam mir die Idee, mein Spargelsuppenrezept mit Ihnen zu teilen.

Die Spargelsuppe nach dem Rezept von Spitzenkoch Christopher Wecker. Quelle: Christopher Wecker

Für ca. 1 Liter Suppe werden die Spargelschalen und Endstücken von 500 g weißem Spargel für ca. 1 Stunde in ca. 1 Liter Wasser mit einer guten Prise Salz und Zucker ausgekocht. Den Spargelfond durch ein Sieb geben, abkühlen lassen und in den Kühlschrank stellen bis er richtig kalt ist.

Für die Mehlschwitze 40 g Butter mit 1 TL Zwiebelwürfeln in einem Topf anschwitzen und unter ständigem Rühren mit 40 g Mehl bestäuben. Anschließend nach und nach den Liter kalten Spargelfond in den Topf laufen lassen und ca. 5 min köcheln lassen bis die Suppe eine cremige Konsistenz hat.

150 ml Sahne dazu geben und mit Salz, Zucker, Weißwein, weißem Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Eine Flocke Butter kann an dieser Stelle auch nicht schaden. Für die Einlage der Suppe eignen sich Speck oder Kochschinkenwürfel, Zitronenschale, gekochte Spargelspitzen und Petersilie. Guten Appetit!

Von Christopher Wecker