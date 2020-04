Corona in Potsdam: Vorerst keine präventiven Tests im St. Josefs-Krankenhaus

Potsdam

In Krankenhäusern und Pflegeheimen ist die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus groß – das hat die Entwicklung der Krise in den letzten Tagen und Wochen immer wieder gezeigt. Auch im Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum gibt es aktuelle Probleme, haben steigende Infektionszahlen Stadt und Gesundheitsministerium dazu veranlasst, das Robert-Koch-Institut (RKI) um Hilfe zu bitten. Behandelt werden Corona-Patienten in Potsdam zudem im St-Josefs-Krankenhaus, auch dort kam es bereits zu Todesfällen von Covid-19-Infizierten. Die MAZ hat bei Pressesprecher Benjamin Stengl nachgefragt, wie man dort mit dem Risiko umgeht.

Zwei Senioren sind am Montag in Ihrem Haus gestorben. Sie waren mit Covid-19 infiziert. Wo haben sich die Personen infiziert?

Benjamin Stengl: Die beiden Verstorbenen aus dem Potsdamer Umland befanden sich wegen schwerer Vorerkrankungen stationär in Behandlung und waren zunächst symptomfrei. Eine Infektion mit Corona hat eine relativ lange Inkubationszeit, der Infektionsverlauf ist bei jedem Patienten unterschiedlich. Die Rekonstruktion des Infektionsweges ist auch aufgrund der bereits weitläufigen Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung nicht mehr eindeutig möglich.

Auch das Alexianer St. Josefs-Krankenhaus in Potsdam hat bereits vor zwei Wochen eine eigene Corona-Station eingerichtet. Quelle: Alexianer St. Josefs-​Krankenhaus

Könnten sich Mitarbeiter oder Patienten in Ihrem Haus angesteckt haben?

Als grundsätzlich bisher anerkannte Schutzmaßnahme haben wir in unserem Haus vor einer Woche eine strikte Mundschutzpflicht für die Mitarbeitenden und Patienten eingeführt. Überdies sind sämtliche Behandlungsbereiche streng voneinander getrennt, die Covid-Isolationsstation ist grundsätzlich abgeschottet.

Das Bergmann testet nun alle Mitarbeiter und Patienten. Planen Sie ähnliche Maßnahmen?

Ein generelles Abstreichen im Krankenhaus ist ein nur temporäres Ist-Ergebnis, eine Momentaufnahme, daher testen wir unsere Mitarbeitenden und Patienten nicht präventiv. Die Tests sind nicht sensitiv genug, also in den ersten Tagen der Kontamination ohne Symptome nicht hinreichend aussagefähig. Der beste Schutz ist derzeit die Mundschutzpflicht. Aus Sicherheitsaspekten tragen alle Mitarbeitende bereits seit vergangener Woche durchgängig Mundschutz, symptomatische Patienten ebenfalls. Alle anderen Patienten haben inzwischen auch Mundschutzpflicht. Erst bei eindeutiger grippaler Symptomatik führen wir Abstriche durch und folgenden stringent den RKI-Vorgaben. Symptomatische Mitarbeiter gehen nach Abstrich beispielsweise unmittelbar in die häusliche Absonderung.

Wie viele Patienten mit Covid-19 sind aktuell bei Ihnen untergebracht? Wie viele auf der Intensivstation? Wie viele werden beatmet?

Auf der Isolationsstation werden aktuell zehn Patienten mit Covid-19 behandelt (Status 11 Uhr). Davon muss momentan niemand beatmet werden. Die Isolationsstation schottet alle Covid-19-infizierten Patienten vom übrigen Krankenhaus ab. Sie ist unterteilt in einen Bereich für stabile Patienten und einen intensivmedizinischen Bereich für beatmungspflichtige Patienten.

