Die Potsdamer Stadtpolitik setzt große Hoffnungen in die Ermittlungen gegen fünf hochrangige Mitarbeiter des kommunalen Klinikums „ Ernst von Bergmann“. Fraktionsübergreifend ist in den Reaktionen die Rede vom Wunsch nach umfassender Aufklärung. Am Montag hatte der Leitende Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann Ermittlungen gegen die abgesetzten Geschäftsführer und drei leitende Ärzte eingeleitet, es besteht der Anfangsverdacht der fahrlässigen Körperverletzung und fahrlässigen Tötung.

„Folgerichtig“, findet der Fraktionsvorsitzende der Linken in der Stadtverordnetenversammlung, Stefan Wollenberg, die Ermittlungen. „Allerdings sollten wir erst die Ergebnisse beurteilen, nicht schon den Verdacht.“ Künftig müsse im Klinikum das Wohl und die Sicherheit der Patientinnen und Patienten bei allen Prozessen und Entscheidungen im Mittelpunkt stehen.

Seitenhiebe auf Schubert und Meier

Auch die CDU begrüßt die Aufnahme der Ermittlungen. „Die Staatsanwaltschaft ist eine unabhängige Ermittlungsbehörde, die immer in beide Richtungen zu ermitteln hat, entlastend, wie belastend“, sagt Fraktionschef Götz Friederich. „Auf jeden Fall erhoffe ich mir eine saubere rechtsstaatliche Aufarbeitung der Sachverhalte der letzten Wochen und Monate.“ Zugleich nutzt Friederich die Gelegenheit zu einem Seitenhieb: „Darüber hinaus werden in den Ermittlungen sicherlich auch Verhältnisse und Gegebenheiten betrachtet werden, welche die Zusammenhänge zwischen Klinikum und Stadt beziehungsweise Stadtverwaltung im Zusammenhang mit dem Ausbruchs-Geschehen im Fokus haben.“ Die Liberalen im Stadthaus wollen sich, so FDP-Fraktionschef Björn Teuteberg, an Spekulationen nicht beteiligen. Doch auch Teuteberg sieht Fragen „nach der politischen Verantwortung des Oberbürgermeisters und der städtischen Vertreter im Aufsichtsrat“ aufgeworfen.

Gemeint ist hier neben Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert auch die Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier (beide SPD). Schubert vertritt die Stadt als Gesellschafter des Klinikums, Meier ist Aufsichtsratsvorsitzende und zugleich als Beigeordnete die Vorgesetzte der Amtsärztin Kristina Böhm. Die Amtsärztin wurde vom Klinikum offenbar nicht wie vorgeschrieben informiert und konnte somit nach Darstellung der Stadt kein epidemiologisches Geschehen feststellen.

Patientenschützer sehen sich bestätigt

Brigitte Meier möchte nun nach vorn schauen: „Gemeinsam mit der neuen Geschäftsführung des Klinikums Ernst von Bergmann haben wir in den vergangene Wochen intensiv an der schrittweisen Wiederinbetriebnahme des Klinikums gearbeitet. Hier sind wir ein gutes Stück vorangekommen“, teilt sie mit. Es sei in einer unruhigen Zeit gelungen, einen großen Veränderungsprozess mit allen Mitarbeitenden gemeinsam anzustoßen, Stück für Stück umzusetzen und in gleicher Weise Vertrauen zurück zu gewinnen. „Die Frage von möglichen Verantwortlichkeiten in der Vergangenheit liegt jetzt in den Händen der Staatsanwaltschaft.“

Auch außerhalb Potsdams werden die Ermittlungen wahrgenommen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hatte Mitte April Strafanzeige bei der Potsdamer Staatsanwaltschaft gegen die verantwortlichen Ärzte und die damals noch im Dienst befindlichen Geschäftsführer gestellt. Stiftungsvorstand Eugen Brysch findet das Ermitltungsverfahren „für die Patienten richtig und wichtig, schließlich können so Schadenersatzforderungen leichter durchgesetzt werden.“ Der Verdacht auf nicht angemessenes Verhalten im Klinikum liege nahe, so Brysch. „Daher muss strafrechtlich geklärt werden, ob die Dimension des Ausbruchs oder der Tod von Patienten hätte verhindert werden können.“

Die alte Leitungsebene habe dies zunächst bestritten – und, so berichtet Eugen Brysch, die Deutsche Stiftung Patientenschutz zur Abgabe einer Unterlassungserklärung aufgefordert. „Umso wichtiger ist es, jetzt Transparenz in das Vorgehen des Klinikums zu bringen“, so der Stiftungsvorstand.

Das sieht auch das Bürgerbegehren „Gesunde Zukunft Potsdam“ so, das sich seit langem für faire Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen am klinikum einsetzt. Im Kurznachrichtendienst Twitter kommentiert das Bündnis kurz und knackig: „Aufklärung ist dringend notwendig, sonst zieht nie Ruhe ein!“

Von Saskia Kirf