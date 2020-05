Stadtwerke-Chefin über die Krise: „Nie hätten Betriebsrat und Arbeitgeber sich so schnell abgestimmt“

Potsdam

In der Reihe „Mein Blick auf die Krise“ berichten Potsdamer, wie sie die Corona-Pandemie erleben, welchen Einfluss sie auf ihren Alltag hat und was ihnen derzeit Kraft gibt. Dieses Mal Sophia Eltrop, Geschäftsführerin der Stadtwerke Potsdam.

Wie hat das Coronavirus Ihr Leben verändert?

Sophia Eltrop: Vor allem hat sich meine Arbeit verändert: Bei den Stadtwerken mussten wir sofort in den Krisen-Modus umschalten. Unsere beiden obersten Ziele waren und sind in dieser Situation: Erstens, die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen. Und zweitens sicherzustellen, dass die Potsdamer sich auch jetzt voll und ganz auf uns verlassen können – sei es etwa bei Bus und Bahn, der Müllabfuhr, der Straßenreinigung oder bei Energie und Trinkwasser. Um beide Ziele zu erreichen, haben wir Etliches rasch angepasst: Etwa die Fahrpläne, die Reinigung von Fahrzeugen, aber auch die Hilfe für andere Menschen – mit unserer Aktion Potsdam Crowd unterstützen wir Vereine, Selbstständige und Kleinbetriebe in der Krise. All das funktioniert nur, weil das gesamte Team der Stadtwerke mitzieht – ich bin sehr dankbar, wie gut das klappt. Meine Kolleginnen und Kollegen leisten gerade Außergewöhnliches.

Wie erleben Sie den Umgang der Politik und Ihrer Mitmenschen mit dieser Krise?

Tatsächlich habe ich den Eindruck einer neuen Behutsamkeit im Umgang miteinander. Viele Menschen scheinen zudem großen Respekt vor den schwierigen Entscheidungen zu haben, die Politiker nun treffen müssen. Ich vermute, dass die große Unsicherheit darüber, was richtig und was falsch ist, fast niemanden kalt lässt. Das erhöht die Toleranz, wenn mal jemand danebenliegt. Insofern beobachte ich mehr Nachdenklichkeit – und die finde ich persönlich gerade jetzt sehr wichtig.

Was ist Ihre größte Sorge?

Ich bin Volkswirtin, und das kann ich derzeit nicht ausblenden: Daher mache ich mir viele Gedanken über die Gefahren einer Rezession und das Risiko, dass Europa sich auseinanderlebt. Wir erleben ja gerade, wie prekär die Lage unserer Welt von einen Tag auf den anderen werden kann. Kurzfristig habe ich also Sorgen – langfristig bin ich aber eher optimistisch: Als starkes und regional verankertes Unternehmen werden wir weiter in die Lebensqualität und den Klimaschutz vor Ort investieren. Unsere Planungen zur Geothermie in Potsdam laufen zum Beispiel auch mit Corona weiter. Ich glaube, vor allem junge Menschen werden unter dem Eindruck dieser Krise noch weniger lockerlassen, was den Klimaschutz angeht; und vielleicht bewahrt uns das vor künftigen Herausforderungen.

Was können wir aus der Krise lernen?

Wir lernen schon jetzt ganz viel. Nie hätten wir das digitale Arbeiten zu Hause so schnell vorangebracht wie derzeit. Nie hätten Betriebsrat und Arbeitgeber sich so schnell abgestimmt und Schulter an Schulter aus der Krise eine Chance gemacht. Aber es gibt auch ganz praktische Lehren. Wir haben üblicherweise zwei Leitstände im Verbund, aus denen heraus wir alle Fahrzeuge, Messtechnik oder Anlagen überwachen und steuern – einen für den Nahverkehr und einen für Energie und Wasser. In Krisenzeiten sind das natürlich neuralgische Punkte. Jetzt haben wir festgestellt, dass wir dafür in kürzester Zeit Ersatzleitstände schaffen können. Ich denke, das gibt uns Zuversicht, auch andere Krisen bewältigen zu können.

Was können wir als Gesellschaft nach Corona besser machen?

Ich hoffe so sehr, dass wir nach Corona etwas vorsichtiger werden mit dem Ruf nach einfachen Lösungen. Wir müssen uns eingestehen, dass die Zukunft mit sehr großer Unsicherheit behaftet ist. Zögerlich sollte man deshalb nicht werden. Im Gegenteil: Mut zum Vorangehen wird noch nötiger sein. Aber vielleicht bleiben uns ja mehr Behutsamkeit, Respekt und Nachdenklichkeit erhalten – das würde mich sehr freuen.

Corona hat den Alltag vieler außer Kraft gesetzt. Gibt es auch gute Seiten dieser Krise für Sie ganz persönlich? Wenn ja, welche sind das?

Als Familie haben wir Wochenenden und Feiertage trotz allem genossen. Und ich habe wieder angefangen, mit dem Kochen zu experimentieren. Mein Curry ist mit jedem Versuch besser geworden, sagt mein Mann.

Was gibt Ihnen in der Corona-Krise aktuell Kraft?

Seit dem 1. April bin ich Sprecherin der Geschäftsführung der Stadtwerke – und habe diese Funktion mitten in der Krise übernommen. Mich motiviert das Vertrauen, das man mir ausgesprochen hat. Aber vor allem auch die große Unterstützung, der Teamgeist bei den Stadtwerken und unser Ziel, dass wir alle das nun gemeinsam meistern.

