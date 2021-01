Potsdam

Corona ist allgegenwärtig, doch für sie ist der Rückzug ins Homeoffice keine Option: die Männer und Frauen, die ihren Job weiter vor Ort machen, weil es anders nicht geht – die an der Supermarktkasse sitzen und hinterm Lenkrad des Linienbusses, die im Krankenhaus, in der Kita und in der Pflege für andere da sind, Essen und Pakete ausliefern. Sie sind unsere Heldinnen und Helden der Krise. Die MAZ stellt einige von ihnen vor. Heute: Müllmann Patrick Müller (37).

Der Tag von Patrick Müller beginnt im Morgengrauen: um 6.30 Uhr startet die Schicht des Müllfahrers. Ob Corona oder nicht, der 37-Jährige steuert täglich den orangefarbenen Müllwagen durch Potsdam und leert mit seinen Kollegen den Biomüll aus. Acht Jahre arbeitet Müller schon bei der Stadtentsorgung Potsdam: Mit seiner Familie – er ist vor sieben Monaten Vater geworden – lebt er in Fahrland.

Viel mehr Müll im ersten Lockdown

„Corona hat unsere Arbeit nicht eingeschränkt“, erzählt Müller, während er seinen orangen LKW durch die engen Straßen der Berliner Vorstadt steuert. Seine Kollegen – die Lader – laufen hinter dem Wagen her. Alle paar Sekunden stoppt Müller den Wagen, damit seine Kollegen die vollen Mülltonnen im LKW leeren können.

Wie Müller berichtet, hat die Pandemie allerdings mehr Arbeit gemacht: „Wir haben im ersten Lockdown gemerkt, dass die Leute mehr zu Hause waren. Deswegen gab es viel, viel mehr Müll.“ So würden sie den Biomüll eigentlich nur zum Feierabend einmal abladen müssen. „Während des ersten Lockdowns mussten wir teilweise zwei Mal entladen“, erzählt er.

„In den Biotonnen liegen haltbare Lebensmittel“

Wer acht Jahre lang Potsdams Müll abholt, kennt die Gesellschaft gut. Durch seinen Job hat Patrick Müller gemerkt, dass die Deutschen in einer Wegwerfgesellschaft leben: „In den Biotonnen liegen immer mal wieder haltbare Lebensmittel.“ So findet er es unverständlich, dass die Menschen gute Nahrungsmittel wegschmeißen. „Im Endeffekt ist es deren Problem, dass sie ihr Geld zum Fenster rausschmeißen.“ Doch bei Müllers gebe es das nicht: „Die Lebensmittel, die wir kaufen werden aufgegessen.“

Patrick Müller hat einen LKW-Führerschein und fährt seit acht Jahren den Müllwagen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Müller kennt die Straßen der Berliner Vorstadt: Er manövriert seinen breiten LKW an den Autos vorbei, als ob er nie etwas anderes gemacht hätte. Müller erzählt von den Vorteilen, die der Lockdown mit sich brachte: „Wir haben gemerkt, dass viel weniger auf den Straßen los war.“ Denn sonst ist der Verkehr eines der größten Probleme für Müllfahrer. „Der Verkehr, die Ignoranz und der Egoismus der Menschen – das wird zusehends immer schlimmer“, berichtet er kopfschüttelnd.

Dabei kommt es auch mal zu brenzligen Situationen: „Wir waren auf der Berliner Straße. Mein Kollege wollte die Tonne vom Hinterhof holen und gleichzeitig fahren die Autos auf den Schienen an uns vorbei, was sie nicht dürfen. Ein Autofahrer hat meinen Kollegen nicht gesehen und ihn fast an der Hose geschliffen.“ Hatte das Konsequenzen für den Fahrer? „Nein, der ist einfach weitergefahren und abgehauen.“ Auch die Falschparker erschweren den Alltag. „Es ist ein Problem, wenn die Leute nicht nah genug am Bordstein stehen. Selbst ein paar Zentimeter reichen schon aus, dass wir nicht durchkommen“, so Müller.

„Teamarbeit ist goldwert“

Müller schaut immer wieder in den Seitenspiegel, er hat den Verkehr im Blick. Als LKW-Fahrer muss der Müllfahrer überall seine Augen haben.: „Es ist für mich unverständlich, wenn die Leute mit dem Auto oder dem Fahrrad, aus dem Gegenverkehr oder von hinten, schnell an uns vorbei fahren. Dann kann für die Lader lebensgefährlich sein.“ So würden sie nicht aus Langeweile im Weg stehen. „Jeder möchte das seine Tonne entleert wird. Auch derjenige, der im Straßenverkehr von uns genervt ist.“

Hat er Angst, einen Unfall zu bauen? „Nein, ich habe sehr viel Vertrauen in mich selbst, dass ich den LKW sehr gut fahren kann und den Wagen unter Kontrolle habe. Zudem habe ich mein Team, das auch die Augen offen hält.“ Müller sagt stolz: „Teamarbeit ist goldwert.“

„Es gab ein Dankeschön, aber da ist Monate her“

Am Anfang der Corona-Krise wurde regelmäßig für die systemrelevanten Berufsgruppen geklatscht: Die Gesellschaft wollte so ihren Dank zeigen – hat Müller sich bei diesen Aktionen miteinbezogen gefühlt? „Für mich war das zu wenig. Auch in Potsdam gab es nur sehr wenige Anwohner, die danke gesagt haben. Vom Arbeitgeber gab es ein Dankeschön, aber das ist schon Monate her.“

Patrick Müller findet, dass Teamarbeit wichtig ist. Quelle: Bernd Gartenschläger

Streik bei der Step

Vor einigen Monaten kam es bei der Step zu Konflikten, die zu mehreren Streiks führten: Dabei ging es um höhere Löhne und einheitlichere Arbeitszeiten. Wie ist die Stimmung momentan bei der Step? „Gerade wird darüber gar nicht mehr geredet, sei es bei den Mitarbeitern oder der Geschäftsführung“, erzählt Müller. Verdi erzielte nach den Streiks eine Einigung im öffentlichen Dienst: Laut der Gewerkschaft gibt es eine Corona-Prämie und die Einkommen der Beschäftigten steigen um maximal 4,5 Prozent. Müller freut sich darüber: Dennoch sei für ihn unverständlich, warum es bisher nicht zu „einer Angleichung an den Westen gekommen ist“.

Der Müllfahrer hat nach diesem Corona-Jahr auch einen Wunsch: „Ich wünsche mir, dass sich alle an die Regel halten, aber das die Pandemie nicht das einzige Gesprächsthema bleibt.“ Seiner Meinung nach überschattet Corona viele Themen: „Das finde ich anstrengend, aber so geht es wahrscheinlich vielen Leuten.“ Gleicht steigt Müller aus seinem LKW aus: Zeit für eine wohlverdiente Pause.

Von Alisha Mendgen