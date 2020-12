Potsdam

Harte Zeiten für die Potsdamer Demenz-WG an der Heinrich-Mann-Allee. Bis zum 15. Dezember sind Manja Sprdlik, die Chefin des Omi-Opi-Hauses in der Heinrich-Mann-Allee, und zwei Pflegekräfte mit in die Demenz-Wohngemeinschaft eingezogen. Das Haus steht unter Quarantäne, weil alle neun Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Angehörige dürfen die Senioren derzeit nicht besuchen, die inzwischen vier Kollegen teilen sich ihre Schichten nach Bedarf auf. Exklusiv für die MAZ erzählen sie täglich, wie sich die Situation vor Ort entwickelt.

Warten auf die Corona-Tests

Es bleibt ein Auf und Ab im Omi-Opi-Haus. Die gute Nachricht: „Gestern ging es einem Bewohner wieder schlechter, das sieht heute etwas besser aus“, berichtet Manja Sprdlik am Samstagmittag in ihrem täglichen Update der MAZ. Ansonsten „pflegen wir hier so vor uns hin“, sagt sie und gesteht: „Mir persönlich macht das als Krankenschwester ganz viel Spaß.“ Dazu tragen auch die Angehörigen bei, die jeden Wunsch der Pfleger und Bewohner erfüllen, sei es ein besonders guter Honig, ein spezieller Tee oder besondere Pflegeprodukte. „Das wird alles mit Freuden hergetragen“, sagt Manja Sprdlik.

Dick eingepackt verbrachten Pfleger und einige Angehörige am Freitag den Abend vor dem Feuerkorb. Quelle: privat

Ins Haus geliefert hat man ihnen auch eine Feuertonne und Holz, „die haben wir am Freitagabend gleich mal eingeweiht“, sagt Manja Sprdlik. „Wir haben die Bewohner, die es noch schaffen, dick angezogen, damit sie auch mal ne Weile an der Luft sind.“ Als alle Bewohner dann im Bett waren, haben sich die Pfleger mit Baby-Fon ausgestattet noch eine Weile am Feuer versammelt. „Das war ganz schön“, sagt Manja Sprdlik, „fühlte sich ein bisschen, als wenn die Kinder im Bett sind und man sich mal einen Wein gönnt.“

Ansonsten warten alle auf die Corona-Tests, die am Wochenende ins Haus geliefert werden sollen. „Ich führe die dann am Montag durch und denke, dass dann am Dienstag Ergebnisse da sein werden“, sagt Manja Sprdlik. Sollten dann noch Bewohner und einer der Pfleger positiv sein, wird die Quarantäne verlängert. Innerlich haben sich Manja Sprdlik und ihre Kollegen damit schon abgefunden, „denn mir scheint es unwahrscheinlich, wenn ich mir so den Gesundheitszustand angucke, dass alles schon vorbei sein wird. Aber wir werden sehen.“

Den Angehörigen schicken die Pfleger regelmäßig Fotos und kleine Filmchen. „Da kommt so viel Feedback, die sind so süß“, sagt Manja Sprdlik. Im Gegenzug schicken auch die Angehörigen Fotos und Filmchen von sich, die wir den Bewohner zeigen können. Kleine Lichtblicke ins der Corona-Quarantäne.

