Zwangspause statt Wiegeschritt: Tanzschulen in Potsdam wollen trotz Corona wieder öffnen

Eine weitere Branche kämpft unter den Corona-Beschränkungen ums Überleben: die Tanzschulen. Am Freitagnachmittag protestierten Tanzlehrer aus Potsdam und Geltow bei einer genehmigten Demo vor dem Landtag. Und zwar stehend.

Tanz- und Ballettschulen fordern Wiedereröffnung

Die Versammlung trug das Thema „Wir wollen bestehen bleiben und unter Hygieneregeln weitertanzen.“ Die Tanz- und Ballettschulen forderten die Wiedereröffnungen ihrer Betriebe und richteten sich damit an die Landesregierung. Im Namen von acht Potsdamer Tanzschulen, unter anderem den Linksfüßern und der Tanzschule Erxleben, sprach Matthias Freydank (56) von der Tanzschule Balance zu allen Teilnehmern und Passanten.

Tanzschulen protestieren in Potsdam gegen die Zwangsschließung wegen Corona. Quelle: Mirja Gottschalkson

„Tanzen ist ein jahrhundertealtes Kulturgut“, sagte er in seiner kurzen Rede. Es spielte Musik, doch niemand bewegte sich dazu, an einem Holzgestell hingen bunte Tanzschuhe. „Wir haben einen stehenden Protest gewählt, um zu symbolisieren, dass wir uns bewegen wollen, es aber nicht dürfen“, erklärte Freydank, „die Schuhe symbolisieren uns alle, wir würden sie gern wieder benutzen.“

Unternehmen und Arbeitsplätze in Gefahr

Seit zwei Monaten sind die Tanz- und Ballettschulen geschlossen, noch gibt es keinen Termin für eine Wiedereröffnung. Das sei nicht nur ein wirtschaftliches Problem: „Existenzen und Arbeitsplätze sind in Gefahr, aber abgesehen davon, überbringt das, was wir machen, auch sehr viel positive Energie. Es fehlt momentan an Bewegung und Spaß“, erzählt Freydank, „es ist wichtig, dass wir so schnell wie möglich wieder in den Betrieb kommen.“

Tanzschuhe hingen zum Protest an einem Rahmen. Quelle: Mirja Gottschalkson

Was der Einzelhandel könne, sei auch für Tanzschulen kein Problem, so der Tanzlehrer: „Abstandsregeln können eingehalten werden. Das Personal ist geschult.“ Die medialen Angebote, um die sich viele Tanzschulen während der Schließungen gekümmert hätten, seien auf Dauer kein Ersatz für den normalen Unterricht: „Tanzen lernen ist eben auch eine Gemeinschaftserfahrung.“ Diese könne mittlerweile durch geeignete Unterrichtsformen wieder umgesetzt werden. Die bestehenden Schließungen seien für Betreiber von Tanzbetrieben nicht mehr nachvollziehbar.

Für die kommenden Wochen seien regelmäßige Demonstrationen vor dem Landtag geplant. Mit der Forderung „Lasst uns unterrichten“ wolle man weiterhin auf die Probleme der Tanz- und Ballettschulen aufmerksam machen.

Von Mirja Gottschalkson