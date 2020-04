Corona in Potsdam: RKI-Team am Klinikum eingetroffen

Potsdam

Um nach der Häufung von Corona-Fällen im Potsdamer Ernst von Bergmann-Klinikum eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, berät die Klinikleitung mit dem Robert Koch-Institut über das Vorgehen. Ein Team der Berliner Behörde traf am Freitagvormittag in dem Potsdamer Krankenhaus ein, wie die Stadt mitteilte. „Es sollen Prozesse und Verfahren vorgestellt werden, wie das Klinikum mit Covid-19-Patienten umgegangen ist, wie man die Trennung von anderen Patienten vorgenommen und die Isolierstation eingerichtet hat“, sagte Stadtsprecher Stefan Schulz.

Nachdem es am vergangenen Wochenende in dem Haus zu einer auffälligen Anzahl positiver Tests auf das Coronavirus gekommen war, entschied sich die Klinik, alle stationären und alle geplanten Patienten sowie alle Mitarbeiter zu testen. Nach Angaben der Klinik wurden bis zum Donnerstagabend 63 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. 78 Covid-19-Patienten werden demnach in dem Haus versorgt, davon sind 14 auf der Intensivstation. Die Klinik verzeichnete bis Donnerstag 8 Todesfälle nach einer Sars-CoV-2-Infektion. 8 Patienten konnten gesund entlassen werden. Momentan nimmt die Klinik nur noch unabweisbare Notfälle auf.

Lesen Sie auch:

Potsdam im Krisenmodus: Der Tag im Überblick

Nach Kritik der Stadtverordneten: Schubert verspricht bessere Kommunikation

Potsdamer Verkäuferin berichtet aus dem Corona-Alltag: Hamsterkäufe werden weniger

Von MAZonline/krf/dpa