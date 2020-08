Zählen Sie zur Gruppe der Corona-Helden und Ihre Hochzeitsplanung macht Probleme? Wurde der Termin im Frühjahr wegen der Pandemie gar verschoben? Mussten Sie stattdessen arbeiten? Finden Sie für den neuen Termin keinen Fotografen oder können Sie sich wegen Verdienstausfalls keinen leisten?

Der Teltower Fotograf Dirk Pagels begleitet zwei MAZ-Leser-Paare aus Potsdam oder Potsdam-Mittelmark an ihren Hochzeitstagen für je fünf Stunden und erstellt dabei professionelle Fotos.

Mindestens einer der beiden künftigen Eheleute muss zu einer von Corona betroffenen Berufsgruppe gehören, etwa Pflege, Verkauf, Polizei, Feuerwehr, Sanitäter.

So bewerben Sie sich: Beschreiben Sie ihre Hochzeitssituation und machen Sie ein sympathisches, gern lustiges Selfie (möglichst in hoher Auflösung). Schicken Sie uns alles bis zum 8. September per E-Mail an foto@dirkpagels.de. Gern auch LGBTQ+.

Eine Jury um Dirk Pagels schaut die Bewerbungen an und wählt am Ende zwei Paare aus.

Werden Sie ausgewählt, werden Ihr Selfie, Ihre Geschichte und eine kleine abgesprochene Auswahl Ihrer Hochzeitsfotos in der MAZ (Print und Online) veröffentlicht.

Zwischen den Paaren und dem Fotografen gibt es eine Vor- und eine Nachbesprechung, die Fotos werden digital zur Verfügung gestellt.

Die MAZ nimmt an der Nachbesprechung mit dem Fotografen teil.

Beispielfotos gibt es online unter www.dirkpagels.de.