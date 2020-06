Potsdam

Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Potsdamer ist über Pfingsten leicht gestiegen. Wie die Stadt Potsdam am Dienstag mitteilte, sei die Zahl auf 635 Infizierte gestiegen. Vor einer Woche waren es vier Potsdamer weniger gewesen.

Außerdem ist an Pfingsten ein Patient im Ernst von Bergmann-Klinikum an den Folgen des Coronavirus gestorben. Das teilte das Krankenhaus auf seiner Webseite am Montag mit.

In dem städtischen Krankenhaus befinden sich derzeit noch sieben Infizierte in Behandlung. Einer von ihnen wird auf der Intensivstation betreut und beatmet.

Am Dienstag haben sich 101 Potsdamer in häuslicher Quarantäne befunden. Das sind zwölf weniger als vor einer Woche.

Insgesamt 53 Potsdamer sind seit Februar 2020 an den Folgen des Coronavirus gestorben. 30 weitere Infizierte starben ebenfalls in Potsdamer Kliniken, aber kamen nicht aus der Landeshauptstadt.

Aktuell gelten 486 Potsdamer, die sich mit Corona angesteckt hatten, als genesen.

