Potsdam

Neue Zahlen zu Einbruch des Tourismusgewerbe im ersten Corona-Jahr liefert die Potsdam Marketing und Service Gesellschaft PMSG in ihrem Jahresbericht.

Demnach sank die Anzahl der touristischen Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr um 34,5 Prozent, die Anzahl touristischer Ankünfte um 41,7 Prozent.

Gästeübernachtungen aus dem Ausland brachen um 68,1 Prozent ein, die Anzahl von Ankünften ausländischer Gäste fiel um 65,1 Prozent. Die Bettenauslastung fiel um 20,3 Prozent, die Zimmerauslastung um 23,5 Prozent.

Neustart-Kampagne versandet im Lockdown

Zur Stärkung der lokalen Tourismuswirtschaft habe die PMSG als Tourismuspartner der Landeshauptstadt eine Re-Start Kommunikationskampagne entwickelt, die zum Winter starten sollte. Wegen des zweiten Lockdowns habe diese Kampagne nur teilweise umgesetzt werden können.

Schließungen von Kultur- und Freizeiteinrichtungen, im Gastgewerbe sowie das zeitweise Übernachtungsverbot hätten auch bei der PMSG zu deutlichen Umsatzeinbußen geführt.

Besucherzahlen sinken um 40 Prozent

Die Tourist- Informationen am Alten Markt und in der Mobi-Agentur am Hauptbahnhof seien 2020 an 67 Tagen komplett geschlossen, an 102 Tagen nur mit verkürzten Zeiten geöffnet gewesen.

Die Besucherzahlen der beiden Ticketverkaufs- und Informations-Stellen sank 2020 um 40 Prozent auf insgesamt 166.000 Gäste. Der Umsatzverlust liege bei 68 Prozent.

Massive Einbrüche gab es auch im PMSG-Geschäftsbereich Service/Kongressbüro als dem Ansprechpartner etwa für Reiseveranstalter, Gruppen, Firmen und Vereine.

Der Erlös sank im Vergleich zum Vorjahr um 72 Prozent. Die Anzahl bearbeiteter Angebote sank um 48 Prozent auf 735, von 570 für 2020 gebuchten Vorgängen seien 306 storniert worden.

Stadt schießt mehr als zwei Millionen zu

Die Anzahl von Stadtrundgängen und ähnlichen Veranstaltungen sank im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent, die Anzahl der Teilnehmenden um 38 Prozent.

Der Verlustausgleich für die PMSG durch die Stadt stieg von 1,85 Millionen Euro im Jahr 2019 auf 2,07 Millionen Euro im Corona-Jahr 2020. Die PMSG, eine Tochtergesellschaft der kommunalen Pro-Potsdam-Holding, ist Partner der Landeshauptstadt für das Tourismus- und Kulturmarketing.

Der Jahresgeschäftsbericht der PMSG soll am Mittwoch im Hauptausschuss vorgestellt werden.

Von Volker Oelschläger