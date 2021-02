Potsdam

„Jetzt ist es traurige Sicherheit“, schreiben die Veranstalter am Sonnabend: Auch dieses Jahr kann das Tulpenfest im Holländischen Viertel in Potsdam nicht stattfinden.

Der Förderverein zur Pflege niederländischer Kultur in Potsdam e. V. und seine Fördergesellschaft niederländischer Kultur Potsdam GmbH als Veranstalter sowie ihre niederländischen Partner haben in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Potsdam entschieden, dass das Tulpenfest 2021 nicht stattfinden wird. Eigentlich hätte es am 17. und 18. April über die Bühne gehen sollen. Der Grund für die Absage ist die aktuelle Corona-Situation.

„So viele Menschen haben sich nach einem Jahr der Einschränkungen mit uns auf das Fest in diesem Frühjahr gefreut. Als verantwortungsbewusster Veranstalter mussten wir jetzt dennoch diese Entscheidung treffen.“, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Die Feste im Holländischen Viertel würden von der Gemeinschaft, der Geselligkeit, den Kontakten und Gesprächen und vielen fröhlichen Menschen leben, was derzeit nicht umsetzbar sei.

Die Hoffnung, dass das Fest im Jahr 2022 stattfinden kann, bestehe aber. Der Termin stehe bereits fest: Am 9. und 10. April 2022.

Von MAZonline